Нефть и газ. Тестируем минимумы прошлого года

Фью Новостной фон сложился для черного золота максимально негативно — в апреле ОПЕК+ может все-таки приступить к возобновлению части добычи, а тарифная политика Трампа против китайских товаров может в долгосрочной перспективе сказаться на темпах роста мировой экономики и спросе на энергоресурсы. Пошлины на Мексику и Канаду оказывают слабое влияние на рынок нефти. Новости о возможном снятии части санкций с России пока не дают особой ясности. Скорее всего, условие снятие санкций будет зависеть от действий России в части прекращения огня. Да и объемы добычи российской нефти в большей степени сейчас зависят от соглашений ОПЕК+, а не от санкций.
С точки зрения технической картины есть риск потрогать тени прошлого года и краткосрочно опуститься ниже $70. Может ли цена уйти на $60? В этом году, вероятно, да. Но пока это событие выглядит преждевременным. RSI дневного графика уже сигнализирует о перепроданности — напрашивается отскок.
Что может выступить триггером для отскока? Накопление негативных ожиданий и шортовой массы, а также любые новости о желании США пополнить стратегический резерв. Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что намерен восстановить резерв. Что касается более краткосрочных новостных стимулов, то завтра стартует Всекитайское собрание народных представителей, на котором могут быть объявлены новые стимулы для экономики Поднебесной. А сегодня Американский институт нефти опубликует данные о недельном изменении запасов нефти в США.
Новостной фон
∙ Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций против, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни. Пока неизвестно, какие именно санкции могут быть сняты и что Вашингтон потребует взамен. Вероятно, решение связано с потенциальной сделкой по урегулированию российско-украинского конфликта. Дональд Трамп может издать указ, который позволит начать процесс смягчения санкций против России, однако для этого также потребуется одобрение Конгресса.
∙ Страны ОПЕК+ начнут постепенное увеличение добычи нефти с апреля, как и планировалось ранее. Участники организации оценивают текущее состояние рынка как здоровое и видят его позитивные перспективы.
∙ Добыча ОПЕК+ в феврале выросла на 240 тыс. б/с — максимум с декабря 2023 г. Это произошло преимущественно за счет роста добычи в Ираке, Венесуэле и ОАЭ.
∙ Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и удвоил их для Китая.
∙ Ливия объявила о первом с 2011 г. тендере на разведку месторождений энергоносителей.
∙ Пожары могут охватить богатый нефтью Пермский бассейн Техаса.
∙ Иран использует суда меньшего объема для обхода американских санкций.
∙ Sinopec сертифицировала запасы сланцевой нефти в 1,3 млрд баррелей. Новые запасы были обнаружены на месторождении Синьсин в прогибе Цзиян в бассейне Бохайского залива и на месторождении Циньтун в бассейне Субэй. Сланцевые формации Синьсина залегают на глубине от 2900 до 4000 метров, а Циньтун — на глубине от 3430 до 4560 метров. Однако добыча этих запасов сопряжена с геологическими и финансовыми трудностями. На долю сланцевой нефти приходится всего 1% от общего объема добычи нефти в Китае.
Фьючерсы на природный газ вчера оттолкнулись от 200-периодной скользящей средней 4-часового графика, доросли до максимумов 25 февраля. RSI часового графика достиг зоны перегрева, после чего котировки перешли к коррекционному откату.
Глобальное движение в газе остается восходящим. Однако краткосрочная техническая картина выглядит неопределенно.
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