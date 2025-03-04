Нефть и газ. Тестируем минимумы прошлого года

Фью Новостной фон сложился для черного золота максимально негативно — в апреле ОПЕК+ может все-таки приступить к возобновлению части добычи, а тарифная политика Трампа против китайских товаров может в долгосрочной перспективе сказаться на темпах роста мировой экономики и спросе на энергоресурсы. Пошлины на Мексику и Канаду оказывают слабое влияние на рынок нефти. Новости о возможном снятии части санкций с России пока не дают особой ясности. Скорее всего, условие снятие санкций будет зависеть от действий России в части прекращения огня. Да и объемы добычи российской нефти в большей степени сейчас зависят от соглашений ОПЕК+, а не от санкций.