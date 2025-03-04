FT: глобальные госзаимствования достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Глобальные государственные заимствования достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн вследствие увеличения оборонных и других расходов основных экономик мира и более высоких процентных ставок. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.