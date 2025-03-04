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Цены на нефть WTI опустились ниже 68 долларов за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель во вторник, 4 марта, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Ранее, по данным на 21:00 мск, 3 марта, цена барреля нефти этой марки составляла 69,49 доллара. Затем показатель резко опустился и к 21:35 «черное золото» торговалось на отметке 67,91 доллара за баррель.

В последний раз нефть этой марки находилась на таком уровне 10 декабря 2024 года.

По данным на 10:30 по московскому времени, стоимость фьючерсов на нефть WTI составляла 67,83 доллара за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».