Цены на нефть WTI опустились ниже 68 долларов за баррель

Ранее, по данным на 21:00 мск, 3 марта, цена барреля нефти этой марки составляла 69,49 доллара. Затем показатель резко опустился и к 21:35 «черное золото» торговалось на отметке 67,91 доллара за баррель.
В последний раз нефть этой марки находилась на таком уровне 10 декабря 2024 года.
По данным на 10:30 по московскому времени, стоимость фьючерсов на нефть WTI составляла 67,83 доллара за баррель.
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