Bloomberg: Трамп проводит красную линию, чтобы удержать Китай от девальвации юаня

«Вы не можете этого делать, потому что это несправедливо по отношению к нам <…> когда Япония, Китай и другие страны убивают свою валюту, то есть занижают ее стоимость,» — заявил Дональд Трамп.
«Решить эту проблему очень легко с помощью тарифов», — добавил он.
С тех пор, как Трамп победил на выборах в США в ноябре, Народный банк Китая (НБК) фактически парировал девальвационное давление на юань, сообщает Bloomberg. Он ограничил падение китайской валюты примерно на уровне 7,3 за доллар, установив с конца января ежедневный базовый курс, который ограничивает движение юаня на 2% в обе стороны. Некоторые эксперты предполагают, что Пекин может ослабить валюту, чтобы смягчить последствия введения Соединенными Штатами тарифов, говорится в материале агентства.
НБК также отложил снижение процентных ставок, приостановил покупку облигаций в этом году и допустил дефицит финансирования среди банков, чтобы предотвратить дальнейшее падение курса юаня и отток капитала.
Как сообщает Bloomberg, спекуляции о девальвации юаня появились в прошлом году, когда вялый экономический рост в Китае и риски продолжительной дефляции подтолкнули политиков к более решительным мерам стимулирования.
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