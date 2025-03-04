Bloomberg: Трамп проводит красную линию, чтобы удержать Китай от девальвации юаня

С тех пор, как Трамп победил на выборах в США в ноябре, Народный банк Китая (НБК) фактически парировал девальвационное давление на юань, сообщает Bloomberg. Он ограничил падение китайской валюты примерно на уровне 7,3 за доллар, установив с конца января ежедневный базовый курс, который ограничивает движение юаня на 2% в обе стороны. Некоторые эксперты предполагают, что Пекин может ослабить валюту, чтобы смягчить последствия введения Соединенными Штатами тарифов, говорится в материале агентства.