Юрист перечислил хозпостройки, которые не облагаются налогом

Хозяйственные постройки, в частности, парники и теплицы, конструкции из дерева, возведенные без фундамента и снятые с учета ветхие сооружения налогом не облагаются, рассказал в беседе с NEWS.ru генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Специалист уточнил, что право собственности на такие постройки оформляется через Росреестр.
«Не облагаются налогом деревянные постройки без фундамента, летние теплицы и парники, ветхие сараи и другие ветхие или разрушившиеся постройки, снятые с учета. Теплицы, навесы, беседки. Что делать дачнику? Регистрировать постройки необязательно. Если хотите оформить право собственности, например для наследства или суда, — обращайтесь в Росреестр», — подчеркнул Адамс.
Как отметил юрист, если конструкцию уже зарегистрировали ранеее, можно подать заявление и сняться с учета в налоговой инспекции. Он уточнил, что это возможно толко для некапитальных построек. При этом, по словам Адамса, пенсионеры освобождаются от обязанности платить налог за одну из капитальных построек.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».