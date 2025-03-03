Юрист перечислил хозпостройки, которые не облагаются налогом

Как отметил юрист, если конструкцию уже зарегистрировали ранеее, можно подать заявление и сняться с учета в налоговой инспекции. Он уточнил, что это возможно толко для некапитальных построек. При этом, по словам Адамса, пенсионеры освобождаются от обязанности платить налог за одну из капитальных построек.