restore: размещает выпуск цифровых финансовых активов на 1 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сеть техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group) размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму в 1 млрд рублей, говорится в сообщении Inventive Retail Group.
«3 марта на платформе ЦФА Альфа-банка “А Токен” начнется размещение пятого выпуска ЦФА компанией restore:. Эмитентом сделки выступит ООО “реСтор” — юридическое лицо торговой марки restore: Объем эмиссии составит 1 000 000 ЦФА общей стоимостью 1 млрд рублей», — сообщает компания.
ЦФА размещаются сроком на шесть месяцев и доходностью 25,5% годовых. Прием заявок начинается в понедельник, дата закрытия книги и выпуска цифровых финансовых активов — 10 марта. Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью.
«ЦФА для нас — это часть реализуемого плана по снижению доли банковских кредитов», — отметил финансовый директор Inventive Retail Group Евгений Темяков, слова которого приводятся в сообщении.
Сеть магазинов техники и электроники restore: специализируется на продаже продукции Apple, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Ретейлер входит в группу компаний Inventive Retail Group, его первый магазин открылся в 2005 году. Сеть restore: насчитывает 85 магазинов в 22 городах России.