restore: размещает выпуск цифровых финансовых активов на 1 млрд рублей

Сеть магазинов техники и электроники restore: специализируется на продаже продукции Apple, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Ретейлер входит в группу компаний Inventive Retail Group, его первый магазин открылся в 2005 году. Сеть restore: насчитывает 85 магазинов в 22 городах России.