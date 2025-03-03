«Росгосстрах жизнь»: финансово грамотными считают себя 70% россиян

Также опрос показал, что больше половины россиян (57%) знают, как рассчитываются проценты по вкладам и кредитам, однако только 27% от общего числа опрошенных утверждают, что владеют всей информацией по этой теме и специально изучали вопрос, при этом 30% из них слышали про проценты в общих чертах. Кроме того, 45% респондентов отметили, что владеют хорошим уровнем знаний в основах инвестиций, в том числе в части взаимосвязи риска и доходности по финансовым инструментам. Также более половины опрошенных россиян (58%) заявили, что важно постоянно работать над повышением культуры поведения в этой сфере: посещать различные мероприятия — вебинары, мастер-классы, читать специализированную литературу и соцсети на эту тематику.