«Росгосстрах жизнь»: финансово грамотными считают себя 70% россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Финансово грамотными считают себя 70% россиян, при этом 30% отмечают, что стали более компетентными в вопросах финансов за последние несколько лет. Об этом говорится в опросе страховой компании «Росгосстрах жизнь» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«По результатам нашего опроса, финансовая грамотность россиян год от года растет. Почти треть респондентов (30%) утверждают, что стали более компетентны в вопросах финансов за последние несколько лет. При этом большинство (70%) опрошенных высоко оценивают свои знания в этом направлении и считают себя финансово грамотными. И лишь небольшая часть — 17% респондентов утверждают, что не ориентируются в этих вопросах и не видят в этом необходимости, еще 13% пока только учатся эффективно управлять своим бюджетом», — отметила заместитель гендиректора СК «Росгосстрах жизнь» Наталья Белова, слова которой приводятся в опросе.
По его данным, большинство россиян стремятся эффективно управлять своим бюджетом. Так, 69% респондентов отмечают, что контролируют расходы, 36% респондентов используют специализированные приложения, в том числе банковские, 14% устанавливают лимиты трат по картам на месяц, 9% опрошенных фиксируют покупки в таблицах. 5% респондентов сохраняют чеки от крупных приобретений, следят за большими тратами или ведут запись всех расходов и доходов на бумаге.
Также опрос показал, что больше половины россиян (57%) знают, как рассчитываются проценты по вкладам и кредитам, однако только 27% от общего числа опрошенных утверждают, что владеют всей информацией по этой теме и специально изучали вопрос, при этом 30% из них слышали про проценты в общих чертах. Кроме того, 45% респондентов отметили, что владеют хорошим уровнем знаний в основах инвестиций, в том числе в части взаимосвязи риска и доходности по финансовым инструментам. Также более половины опрошенных россиян (58%) заявили, что важно постоянно работать над повышением культуры поведения в этой сфере: посещать различные мероприятия — вебинары, мастер-классы, читать специализированную литературу и соцсети на эту тематику.
В опросе приняли участие 2 500 человек из всех федеральных округов РФ.