Нефть и газ. Техническая картина и события недели

На котировки влияет множество разнонаправленных факторов. Не совсем понятно, как оценивать геополитические события вокруг российско-украинского конфликта. Вероятно, соглашение о прекращении огня пока откладывается в долгий ящик — для рынка нефти это позитив.
Сегодня утром Китай опубликовал данные о производственной активности за февраль — они оказались намного лучше ожиданий рынка. Однако на горизонте маячат тарифные войны Дональда Трампа, которые могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики, что негативно для рынка энергоресурсов.
Санкции против Ирана и России, по ожиданиям большинства аналитических групп, скорее всего, не скажутся на объемах поставки нефти из данных стран в Азию. Однако при усилении санкционного давления на теневой флот одной из стран возможен рост конкуренции за неподсанкционные суда.
Ключевые события недели:
04/03, вторник — запасы нефти в США от API.
05/03, среда — запасы нефти в США от EIA; Всекитайское собрание народных представителей.
07/03, пятница — статистика по рынку труда в США и комментарии Джерома Пауэлла; число буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон.
∙ Производственная активность в Китае в феврале выросла до 3-месячного максимума. Индекс деловой активности (PMI) в феврале вырос до 50,2 с 49,1 месяцем ранее.
∙ Хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по WTI до самого низкого уровня с 2010 года.
∙ На этой неделе начнется Всекитайское собрание народных представителей, на котором власти страны могут представить новые меры по стимулированию экономики.
∙ По данным Kpler, импорт нефти в Индию из России упал до самого низкого уровня с января 2023 года.
∙ Саудовская Аравия может немного снизить цены на нефть с поставкой в апреле для покупателей из Азии.
∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок в США — ранний показатель будущей добычи — растет пятую неделю подряд. Однако общее число установок остается на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Импорт российской и иранской нефти в Китай должен восстановиться в марте, поскольку к торговле присоединились танкеры, не попавшие под санкции.
∙ Финляндия отпустит нефтяной танкер, который был арестован в конце прошлого года из-за подозрения в повреждении кабеля.
∙ Несмотря на давление США, 8 нефтяных компаний, работающих в Курдистане, заявили, что не намерены возобновлять поставки через турецкий порт Джейхан из-за отсутствия ясности в коммерческих соглашениях и гарантиях оплаты за прошлые и будущие экспортные поставки.
Техническая картина во фьючерсах на природный газ остается непростой.
С одной стороны, актив имеет восходящую динамику. С другой, в текущем моменте пребывает в коррекции, определить цели которой довольно проблематично.
Ближайшее сопротивление —$3,887 (район нисходящей линии). Потенциальная поддержка — $3,567.
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