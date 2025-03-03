Нефть и газ. Техническая картина и события недели

Санкции против Ирана и России, по ожиданиям большинства аналитических групп, скорее всего, не скажутся на объемах поставки нефти из данных стран в Азию. Однако при усилении санкционного давления на теневой флот одной из стран возможен рост конкуренции за неподсанкционные суда.