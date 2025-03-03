Минцифры назвало число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Министерство подчеркивает, что у тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Банки и микрофинансовые организации, увидев метку, должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить наличие самозапрета россияне могут на портале «Госуслуг».