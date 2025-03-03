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Минцифры назвало число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Сервисом по самозапрету на кредиты уже воспользовались почти два миллиона человек, сказано в публикации Минцифры в Telegram.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что у тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Банки и микрофинансовые организации, увидев метку, должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить наличие самозапрета россияне могут на портале «Госуслуг».

«Снять запрет можно в любой момент с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении “Госключ”», — добавляет ведомство.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».