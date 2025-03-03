Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

«Консолидация может продолжиться в начале недели и на российском фондовом рынке. Хотя покупка акций может показаться оправданной за два-три месяца до наступления дивидендного сезона, активность покупателей на рынке акций может оказаться сдержанной на фоне относительно высокой доходности облигаций. Изменить рыночный баланс в ту или иную сторону могут данные по недельной инфляции, которые по обыкновению будут опубликованы в среду вечером. До этого времени консолидация на рынке может продолжиться вблизи сложившихся уровней по индексу Мосбиржи», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.