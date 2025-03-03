Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов. Юань укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,6%, до 3 181,23 пункта, индекса РТС — на 0,65%, до 1 135 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,148 рубля.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3 163,65 пункта (-1,15%), индекс РТС составлял 1 129,23 пункта (-1,15%). В это же время курс юаня ускорил рост и торговался на уровне 12,178 рубля (+5,5 копейки).
На открытии утренней торговой сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,71% и находился на уровне 3 223,29 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
Прогнозы экспертов на 3 марта
«Консолидация может продолжиться в начале недели и на российском фондовом рынке. Хотя покупка акций может показаться оправданной за два-три месяца до наступления дивидендного сезона, активность покупателей на рынке акций может оказаться сдержанной на фоне относительно высокой доходности облигаций. Изменить рыночный баланс в ту или иную сторону могут данные по недельной инфляции, которые по обыкновению будут опубликованы в среду вечером. До этого времени консолидация на рынке может продолжиться вблизи сложившихся уровней по индексу Мосбиржи», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
В «Алор брокере» отметили, что торги в выходные дни на Московской бирже прошли преимущественно под влиянием «медведей», небольшой рост многих бумаг в субботу был с избытком компенсирован их снижением в воскресенье.
В Промсвязьбанке, учитывая новостной фон и невнятную динамику нефтяных котировок, в начале недели ждут, что индекс Мосбиржи будет находиться вблизи 3 200 пунктов. «Целевым на сегодня видим диапазон 3 175−3 225 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
О валютных торгах
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.
Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.