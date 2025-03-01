ПИФ для квала и не только. чем обусловлен новый рекордный рост

Согласно данным ЦБ стоимость активов всех ПИФов приросла на 7,2 трлн руб. (годом ранее — на 5,4 трлн руб.), достигнув 21,2 трлн руб. на 31.12.20024г.
Отмечу, что прирост стоимости активов отражает как чистый приток средств в ПИФ, так и прирост стоимости активов в результате совершения сделок, переоценки или получения доходов от управления. В совокупности за 2022 −2024гг. объем рынка ПИФ вырос в 2,7 раз. При этом из общего объема активов ПИФ 18,9 трлн руб. приходится на закрытые ПИФ (89% от всех активов). Рост спроса на ЗПИФ начиная с 2022 года во многом обусловлен геополитической ситуацией — российскому бизнесу стало крайне затруднительно работать с зарубежными корпоративными структурами и провайдерами. Компании и их владельцы обратились к российским инструментам, и в частности к ЗПИФ, как некому аналогу зарубежных трастов. Одним из важнейших приоритетов использования ЗПИФ стала конфиденциальность информации о структуре владения, инвестиционных сделках и сделках M&A.
По итогам 2024 года количество фондов увеличилось на 585 фондов (на 103 больше чем в 2023 году) и достигло 3230 штук, из которых 87% — ЗПИФ, 7% — ОПИФ и по 3% — интервальные и биржевые ПИФ.
Бессменным лидером роста и по количеству, и по объему активов являются ЗПИФы для квалифицированных инвесторов: + 547 фондов и + 6,2 трлн руб. за 2024 г. Рост количества ЗПИФ обусловлен также тем, что закрытые ПИФ часто используются как механизм защиты активов, обеспечения стабильности управления и преемственности в условиях конфликтных ситуаций — в корпоративных, семейных и наследственных спорах. Поскольку на активы, входящие в состав фонда не может быть обращено взыскание, а управляющая компания обеспечивает управление активами в период, когда идут споры в отношении инвестиционных паев фонда. Это стало особенно актуальным и-за увеличения числа крупных публичных конфликтов, а также преклонного возраста многих бенефициаров.
Количество владельцев паев достигло 16,115 млн инвесторов, из которых 16,11 млн (99,97%) — это физические лица. При этом на долю физических лиц приходится только 8,7 трлн руб. или 52% стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ.
Абсолютным лидером по количеству пайщиков являются биржевые ПИФ — 10,8 млн пайщиков (67% от общего количества). Они стали лидером спроса со стороны инвесторов в условиях высокой ключевой ставки, поскольку стратегии многих фондов предполагают инвестиции в инструменты денежного рынка. А это обеспечило доходность, сопоставимую с депозитами и ОФЗ, при этом БПИФ за счет допуска на биржу обеспечивают высокую ликвидность и возможность выхода из инвестиций практически в любой момент во время торгов.
Количество пайщиков закрытых ПИФ также увеличилось до 2,246 млн (14%), что частично обусловлено переводом ПИФ с заблокированными активами в закрытые ПИФ, а также значительным ростом и развитием розничных ЗПИФ, предлагающих инвестиции в недвижимость.
В ответ на рост спроса на инструмент ПИФ стоит отметить и появление значительного количества новых управляющих компаний. За 2024 год Банк России выдал 42 новых лицензии на управление паевыми инвестиционными фондами. В то время как до 2022 года на протяжении 5 лет мы наблюдали постепенное сокращение количества управляющих компаний.
Мы ожидаем продолжение роста рынка ПИФ. В сегменте БПИФ рост будет обусловлен сохранением высокой ключевой ставки, рост в сегменте ОПИФ и ИПИФ может быть связан с позитивными ожиданиями роста рынка акций. Рост спроса на розничные ЗПИФ будет обусловлен поиском альтернативных банковскому источников финансирования для проектов в сфере недвижимости и развитием рынка коллективных инвестиций в этом направлении. Кроме того, рост спроса на ЗПИФ для квалифицированных инвесторов будет связан с стремлением российского бизнеса разграничить российские и иностранные активы, используя для российских активов — российские инструменты владения. ЗПИФ по-прежнему остается хорошим инструментом для сохранения конфиденциальности и защиты активов от непредвиденных ситуаций, при построении холдинговых структур, проведении сделок M&A, реализации опционных программ, управлении частным капиталом и планировании наследования.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».