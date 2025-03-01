ПИФ для квала и не только. чем обусловлен новый рекордный рост

Отмечу, что прирост стоимости активов отражает как чистый приток средств в ПИФ, так и прирост стоимости активов в результате совершения сделок, переоценки или получения доходов от управления. В совокупности за 2022 −2024гг. объем рынка ПИФ вырос в 2,7 раз. При этом из общего объема активов ПИФ 18,9 трлн руб. приходится на закрытые ПИФ (89% от всех активов). Рост спроса на ЗПИФ начиная с 2022 года во многом обусловлен геополитической ситуацией — российскому бизнесу стало крайне затруднительно работать с зарубежными корпоративными структурами и провайдерами. Компании и их владельцы обратились к российским инструментам, и в частности к ЗПИФ, как некому аналогу зарубежных трастов. Одним из важнейших приоритетов использования ЗПИФ стала конфиденциальность информации о структуре владения, инвестиционных сделках и сделках M&A.