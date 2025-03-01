Цена газа в Европе в феврале выросла до $542 за 1 тыс. куб. м

В течение всего февраля отмечалась разнонаправленная динамика цен на газ в Европе. В первой половине месяца котировки достигали максимума за два года, подбираясь к отметке в $630. Росту во многом способствовали близкие к рекордным темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). Сейчас ПХГ Европы заполнены менее чем на 39,5%, в них находится около 43,5 млрд куб. м газа. С начала отопительного сезона в конце октября 2024 года страны ЕС отобрали из хранилищ уже почти 66 млрд куб. м газа. Нетто-отбор превышает 62 млрд куб. м.