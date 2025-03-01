Цена газа в Европе в феврале выросла до $542 за 1 тыс. куб. м

Если 31 января фьючерсы на газ торговались около $577 за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне $475 — на 17,7% ниже по сравнению с концом прошлого месяца. Снижение стоимости газа к концу месяца произошло на фоне потепления и начала переговоров между РФ и США.
Начиная с осени прошлого года, котировки газа на европейских хабах перешли к постепенному росту. В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре — $456 (-11%), в ноябре — $491 (-4%), в декабре — $489 (+20%), в январе 2025 года — $517 (+53%), а в феврале — $542 (+88%).
Причины роста цены газа
В течение всего февраля отмечалась разнонаправленная динамика цен на газ в Европе. В первой половине месяца котировки достигали максимума за два года, подбираясь к отметке в $630. Росту во многом способствовали близкие к рекордным темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). Сейчас ПХГ Европы заполнены менее чем на 39,5%, в них находится около 43,5 млрд куб. м газа. С начала отопительного сезона в конце октября 2024 года страны ЕС отобрали из хранилищ уже почти 66 млрд куб. м газа. Нетто-отбор превышает 62 млрд куб. м.
Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе в среднем составила 21%, а в феврале — уже лишь около 13%. Это придало дополнительный импульс спросу на газ для генерации электроэнергии.
Однако к концу месяца наметился резкий разворот цены газа на фоне потепления в регионе и начала переговоров между РФ и США. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения. 18 февраля в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в РФ.