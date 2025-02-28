Юрист предупредил о новом способе передачи кассового чека покупателю с 1 марта

«Покупатель сможет в любое время зайти в сервис “Мои чеки онлайн”, чтобы посмотреть или скачать все чеки, привязанные к его контактным данным. Это удобно, например, при возвратах, гарантийном обслуживании или подтверждении расходов для налоговых вычетов. Этот порядок закреплён в Федеральном законе от 08.08.2024 № 274-ФЗ. Закон регулирует использование контрольно-кассовой техники и передачу фискальных данных в налоговые органы. Новые правила также распространяются на расчёты через Систему быстрых платежей и расчёты с участием сотрудников продавца», — пояснил Адамс.