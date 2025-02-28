Юрист предупредил о новом способе передачи кассового чека покупателю с 1 марта

«Если покупатель согласен, продавец сможет отправлять ему электронный чек в этот сервис. Для этого перед оплатой продавец должен узнать номер телефона или электронную почту клиента, которые будут использоваться для идентификации чека в системе ФНС. Продавец обязан правильно внести контактные данные покупателя в кассовую систему. Если данных нет или они не указаны, покупатель всё равно получит бумажный или другой электронный чек», — пояснил эксперт.
По его словам, новый способ не заменяет привычные методы, а добавляет дополнительную возможность.
«Покупатель сможет в любое время зайти в сервис “Мои чеки онлайн”, чтобы посмотреть или скачать все чеки, привязанные к его контактным данным. Это удобно, например, при возвратах, гарантийном обслуживании или подтверждении расходов для налоговых вычетов. Этот порядок закреплён в Федеральном законе от 08.08.2024 № 274-ФЗ. Закон регулирует использование контрольно-кассовой техники и передачу фискальных данных в налоговые органы. Новые правила также распространяются на расчёты через Систему быстрых платежей и расчёты с участием сотрудников продавца», — пояснил Адамс.
Однако, как подчеркнул юрист, покупатель вправе отказаться от получения чеков через сервис ФНС и выбрать другой способ.
«С 1 марта 2025 года все продавцы, работающие с контрольно-кассовой техникой, должны предоставить клиенту возможность получать электронный чек через ФНС при наличии согласия», — заключил он.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с RT, какие законы вступят в силу 1 марта 2025 года.