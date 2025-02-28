Минфин не поддержал предложение РСПП ежегодно индексировать порог шкалы НДФЛ

По проекту резолюции РСПП, применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения приведет к тому, что налоговая нагрузка на граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией. Так, если индекс-дефлятор показывает рост цен на 9%, то пороги шкалы НДФЛ выглядят следующим образом: до 2,616 млн руб. — 13%, от 2,616 млн до 5,45 млн руб. — 15%, от 5,45 млн до 21,8 млн руб. — 18%, от 21,8 млн до 54,5 млн руб. — 20%, а доходы свыше 54,5 млн руб. — 22%.