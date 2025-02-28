Минфин не поддержал предложение РСПП ежегодно индексировать порог шкалы НДФЛ

АНОСИНО (Московская область), 28 февраля. /ТАСС/. Минфин не поддерживает предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о ежегодном изменении системы расчета налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
«Мы договорились, когда вводили (прогрессивную шкалу налогообложения — прим. ТАСС), что три года будем мониторить и принимать решения. Наша позиция не изменилась», — сказал Сазанов.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проект резолюции РСПП сообщили, что РСПП подготовил пакет предложений в фискальной сфере, одним из которых является ежегодный механизм индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15−22%).
По проекту резолюции РСПП, применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения приведет к тому, что налоговая нагрузка на граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией. Так, если индекс-дефлятор показывает рост цен на 9%, то пороги шкалы НДФЛ выглядят следующим образом: до 2,616 млн руб. — 13%, от 2,616 млн до 5,45 млн руб. — 15%, от 5,45 млн до 21,8 млн руб. — 18%, от 21,8 млн до 54,5 млн руб. — 20%, а доходы свыше 54,5 млн руб. — 22%.