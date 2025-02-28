Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2025 года

Новые правила для банков и заемщиков
С марта Центральный банк снижает надбавки к коэффициентам риска для некоторых ипотечных кредитов. Это касается займов на новое жилье с первоначальным взносом от 20 до 30% у заемщиков, у которых долговая нагрузка меньше 70%. Такие изменения сделают ипотеку более привлекательной как для банков, так и для заемщиков.
Кроме того, с 1 марта граждане смогут установить запрет на оформление кредитов сразу во всех банках и МФО. Это защитит от мошенников или позволит избежать необдуманных заимствований. Внести самозапрет можно через «Госуслуги», а позже — через МФЦ, причем услуга будет бесплатной.
Упрощение отделки жилья
С марта введены минимальные требования к отделке квартир, которые застройщики могут выполнять по собственному стандарту. Например, допустимы отклонения стен в пределах 8 мм при высоте потолков до 3 метров, а мелкие дефекты отделки, незаметные с расстояния двух метров, не будут считаться нарушением.
Предостережения в рекламе кредитов
Реклама потребительских кредитов с 1 марта должна содержать предупреждения о финансовых рисках, которые займут не менее 5% рекламной площади на баннерах или экране. На радио и телевидении минимальное время звучания предупреждения — три секунды.
Экономические изменения, вступающие в силу с марта, направлены на улучшение защиты прав граждан, упрощение ряда процедур и повышение прозрачности финансовых, земельных и строительных отношений.
Новые правила для строительства домов
С марта вступает в силу закон об обязательном использовании счетов эскроу при строительстве загородного дома по договору подряда, что позволит защитить средства заказчиков: подрядчик получит деньги только после завершения строительства. Однако использование эскроу носит добровольный характер, если иное не предусмотрено договором.
Тем, кто хочет оформить льготную ипотеку (например, семейную или IT), потребуется воспользоваться счетами эскроу, так как с июля 2023 года их использование стало обязательным для получения таких кредитов. Кроме того, материнский капитал теперь тоже можно направить на счет эскроу при строительстве по договору подряда.
Отдельно вводится обязательная регистрация прав на построенные здания. Эксплуатация объектов без оформления теперь будет невозможна, а собственники обязаны соблюдать целевое назначение земли. Это затруднит незаконное использование участков, например, под коммерческие цели, если они предназначены для жилого строительства.
Военные пенсии будут увеличены
С 1 марта пенсии военных и сотрудников правоохранительных органов проиндексируют с учетом инфляции, составившей 9,5%. В октябре 2024 года такие выплаты повысили на 5,1%, а в этом году сумма уже будет пересчитана с учетом нового коэффициента. Дополнительно за январь и февраль выплата будет произведена вместе с пенсией за март. Средний размер пенсий военнослужащих после индексации составит около 43 тысяч рублей.
Участки нужно будет осваивать
С марта вступает в силу закон, который отводит три года на освоение земельных участков, находящихся в населенных пунктах и предназначенных для садоводства и огородничества. Это касается как новых участков, так и тех, которые уже в собственности: для последних трехлетний период начнется с марта 2025 года. Закон не вводит дополнительных оснований для изъятия земель, а наоборот увеличивает фактический срок освоения до 5−7 лет, давая владельцам время, чтобы, например, расчистить территорию или подготовить ее к использованию.
По участкам, которые покупают или получают в дар после марта, срок освоения начнется с даты регистрации прав собственности. Если земля останется неиспользованной спустя три года, начнут действовать нормы, предполагающие контроль за целевым использованием участка.
Меняется порядок оплаты отопления
С 1 марта регионам, где жители платят за отопление по факту, запрещено переходить на равномерную систему оплаты в течение года. Если же регион уже использует равномерный способ, власти смогут сохранить его или выбрать другой формат.
При оплате по факту платежи зимой выше, чем летом, однако именно этот метод позволяет избежать корректировок по итогам года и дополнительных начислений.
Земельные участки нужно будет межевать
С марта сделки по продаже земли будут блокироваться, если в ЕГРН отсутствуют данные о границах участка. Это новое правило исключит конфликты между соседями и снизит риски для покупателей. Если границы участка не зафиксированы, собственнику будет необходимо заказать межевой план и внести эти данные в реестр.
Энергетики и зажигалки — только для совершеннолетних
С 1 марта вступают ограничения на продажу бытовых зажигалок и энергетиков несовершеннолетним. Продавцы обязаны требовать паспорт, если возникают сомнения в возрасте покупателя.
Контроль за кассовым оборудованием
Нововведения также затронут применение кассовой техники. С марта в ресторанах и кафе нужно будет выдавать чеки до оплаты. Для розничных рынков сохраняются исключения для малого бизнеса и ярмарок выходного дня, если площадь торгового места не превышает 15 кв.м.
Выплаты иностранным агентам
С марта 2025 года все выплаты иностранным агентам должны будут зачисляться только на специальные счета в уполномоченных банках. Распоряжаться деньгами на таких счетах можно будет только после снятия статуса иноагента. Эти меры призваны усилить контроль за финансовыми потоками лиц, признанных иностранными агентами.
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