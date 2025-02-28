Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2025 года

С марта вступает в силу закон, который отводит три года на освоение земельных участков, находящихся в населенных пунктах и предназначенных для садоводства и огородничества. Это касается как новых участков, так и тех, которые уже в собственности: для последних трехлетний период начнется с марта 2025 года. Закон не вводит дополнительных оснований для изъятия земель, а наоборот увеличивает фактический срок освоения до 5−7 лет, давая владельцам время, чтобы, например, расчистить территорию или подготовить ее к использованию.