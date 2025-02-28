Экономист рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии

26 февраля стало известно, что в 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. По данным РБК, в 2023 году этот показатель составлял 75%, в 2022 — 67%. В агентстве подчеркнули, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.