Цены на нефть падают впервые с ноября на фоне экономической неопределенности

Более активные майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4% до 73,26 доллара за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate в США торговалась по 70,05 доллара за баррель, подешевев так же на 0,4%, сообщает Reuters.
Оба показателя находятся на пути к первому месячному снижению за последние три месяца.
Длинный список факторов, включая опасения по поводу замедления экономического роста в США, тарифы, планы ОПЕК+ увеличить поставки в апреле и надежды на мир в Украине, сдерживают аппетит инвесторов к риску и снижают цены, отметил аналитик IG market Тони Сикамор в интервью Reuters.
«Единственными контраргументами являются то, что цена уже сильно упала», — сказал он, добавив, что, судя по техническим графикам, цена на нефть марки WTI находится в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель.
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