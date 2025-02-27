Депутат объяснил необходимость перехода на цифровой рубль в РФ

О пользе цифрового рубля для граждан и возможности перевести в эту валюту социальные выплаты Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Российской газете».
По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам, цифровой рубль является максимально защищенной валютой, операции с которой абсолютно прозрачны. Он может стать важным инструментом, который позволит бороться против коррупции и предотвращать другие финансовые преступления.
«Платежи цифровым рублем можно привязывать к смарт-контрактам, когда перевод вознаграждения исполнителю регулирует компьютерная программа, а не человек, и ее невозможно подкупить. Сейчас мы фокусируемся на использовании цифрового рубля для контроля за целевым расходованием бюджета. Государство точно будет знать, на что именно пошли бюджетные деньги», — считает Аксаков.
По его словам, в Госдуме ведется дискуссия о возможных пользовательских сценариях использования цифрового рубля.
«Стоит ли переводить в цифровой рубль материнский капитал или пособия на детей, и делать так, чтобы их было нельзя потратить на алкоголь и сигареты? На мой взгляд — это оправданная мера и такие ограничения нужны, так как меры социальной поддержки явно станут работать эффективнее», — подчеркнул эксперт.
Он поддержал мнение, что деньги, выделенные на поддержку семей с детьми, должны тратиться непосредственно на детские товары и услуги, на образование детей. Такое же требование справедливо к соцвыплатам и другим статьям расходов государства.
«Польза в этом случае, на мой взгляд, перевешивает аргументы о том, что неправильно выпускать одновременно свободные от ограничений и несвободные цифровые рубли. Нужен контроль, без этого никак», — уверен Аксаков.
Спикер считает, что новые возможности сможет использовать не только государство, но и простые граждане.
«Родители, когда дают ребенку деньги на расходы в школу, хотят, чтобы он купил себе обед, а не пачку сигарет или еще чего похуже. Либо спустил все на видеоигры, или отдал мошенникам. Они в перспективе смогут такие ограничения установить», — подчеркнул парламентарий.
По словам Аксакова, чтобы такая возможность появилась, необходимо будет потратить время и ресурсы В первую очередь, нужно будет организовать массовое обращение цифрового рубля, после чего уже принимать взвешенные решения о мерах контроля, подытожил он.
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