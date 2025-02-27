Депутат объяснил необходимость перехода на цифровой рубль в РФ

«Стоит ли переводить в цифровой рубль материнский капитал или пособия на детей, и делать так, чтобы их было нельзя потратить на алкоголь и сигареты? На мой взгляд — это оправданная мера и такие ограничения нужны, так как меры социальной поддержки явно станут работать эффективнее», — подчеркнул эксперт.