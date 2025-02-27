Нефть и газ. Перепроданность, Chevron и риски Ирана

∙ Дональд Трамп отозвал лицензию Chevron на ведение деятельности в Венесуэле. Компании дадут 6 месяцев на сворачивание деятельности в стране. Добыча, которая осуществляется Chevron через совместные предприятия с Petroleos de Venezuela SA, по состоянию на середину 2024 г. составила чуть более 200 тыс. б/с. На долю Венесуэлы приходится всего 3,5% от общего объема импорта нефти в США.