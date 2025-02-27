Нефть и газ. Перепроданность, Chevron и риски Ирана

Среди факторов, которые оказывали наибольшее давление на котировки в последнее время, можно выделить смягчение риторики по российско-украинскому конфликту и отсутствие заметного влияния последних санкций США на объемы российского экспорта.
Однако важно учитывать, что январские санкции США официально вступают в силу лишь с сегодняшнего дня, а вопрос урегулирования российско-украинского конфликта может оказаться не таким быстрым, как оценивает сейчас рынок.
Поддержать цены на нефть может и более интенсивное санкционное давление на Иран. Рынок этот сценарий тоже пока не учитывает.
К тому же район $70−72 за доллар — уровень, при котором власти США раньше начинали пополнять стратегический резерв. Дональд Трамп ранее выражал намерение заполнить SPR.
Глобально нефть остается слабым активом за счет прогнозируемого на ближайшие два года профицита мирового предложения. Может наблюдаться повышенная волатильность и сильные отскоки.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,33 млн баррелей. Причина — рост объемов нефтепереработки и высокие запасы топлива.
∙ Нефтетрейдер Trafigura полагает, что внешняя политика США в отношении Ирана представляет наибольший риск для мировых цен на нефть. Сейчас рынок учитывает меньший риск.
∙ Дональд Трамп отозвал лицензию Chevron на ведение деятельности в Венесуэле. Компании дадут 6 месяцев на сворачивание деятельности в стране. Добыча, которая осуществляется Chevron через совместные предприятия с Petroleos de Venezuela SA, по состоянию на середину 2024 г. составила чуть более 200 тыс. б/с. На долю Венесуэлы приходится всего 3,5% от общего объема импорта нефти в США.
∙ Экспорт нефти мексиканской компанией Pemex в январе упал на 44% г/г. Причина — компания испытывает проблемы с качеством нефти.
∙ BP сокращает инвестиции в возобновляемые источники энергии и наращивает вложения в нефтегазовые проекты.
∙ Курдские власти на северо-востоке Сирии начали поставлять нефть с местных месторождений.
∙ Казахстан заявил, что экспорт нефти по Каспийскому трубопроводу идет по графику — потоки перенаправлены в обход поврежденной насосной станции.
∙ Goldman Sachs подтвердил базовый прогноз по Brent — диапазон 70−85 за баррель. По мнению инвестбанка, это будет способствовать устойчивому росту поставок нефти из США.
Фьючерсы на природный газ находятся в районе краткосрочного восходящего тренда. Его пробой будет сигнализировать о вероятности более глубокой коррекции.
В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет выступать уровень $4,06. Его пробой будет повышать вероятность более сильного ростового движения.
Сегодня EIA опубликует еженедельный обзор рынка природного газа.
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