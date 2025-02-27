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Набиуллина отметила рост покупок жилья за собственные средства россиян

На фоне высоких ставок по ипотеке россияне активнее вкладываются в покупку нового жилья за счет собственных средства, отметила глава Банка России в выступлении на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

Доля средств россиян на счетах-эскроу, поступающих из собственных накоплений, увеличилась с 40% в 2023 году до 60% в 2024 году. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством Центрального банка, организованной Ассоциацией банков России.

«Надо учитывать, что люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%», — сказала она.

Как пояснила глава регулятора, это только фактически полученные деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам.