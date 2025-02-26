Цены на железную руду падают на опасениях торговой напряженности между США и Китаем

Как сообщает Reuters, на Даляньской бирже самые популярные майские фьючерсы снизились на 0,61% до 815 юаней (112,29 долл) за метрическую тонну. Между тем на Сингапурской бирже эталонные мартовские фьючерсы на железную руду подорожали на 0,3% до 106,35 долл/ т.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на ужесточение ограничений в отношении китайских инвестиций в стратегические области, что привело к падению китайских акций во вторник, передает агентство.
Дополнительное давление на цены окажут введенные ранее Вьетнамом и Южной Кореей пошлины, затрагивающие прямой экспорт стали из Китая, передает Reuters со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Hexun Futures.
В КНР ежедневное производство сырой стали на ключевых металлургических предприятиях увеличилось на 0,8% в месячном исчислении до 2,151 млн тонн, в то время как среднесуточное производство стали выросло на 4,2% в месячном исчислении до 2,037 млн тонн, сообщила китайская консалтинговая компания Lange Steel со ссылкой на статистику Китайской ассоциации черной металлургии.
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