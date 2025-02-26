Цены на железную руду падают на опасениях торговой напряженности между США и Китаем

В КНР ежедневное производство сырой стали на ключевых металлургических предприятиях увеличилось на 0,8% в месячном исчислении до 2,151 млн тонн, в то время как среднесуточное производство стали выросло на 4,2% в месячном исчислении до 2,037 млн тонн, сообщила китайская консалтинговая компания Lange Steel со ссылкой на статистику Китайской ассоциации черной металлургии.