Позитив от Банка России

Рынок накануне. Оптимистичный
На рынке превалируют позитивные настроения, российский фондовый рынок обновил максимумы с мая 2024 года. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи повысился на 0,68% до 3326,14 п., индекс РТС вырос на 2,51% до 1209,49 п. вследствие заметного укрепления рубля. В сегменте суверенного долга обстановка была более спокойной, индекс RGBI незначительно повысился, на 0,33% до 107,13 п.
Рубль продолжает стремительно укрепляться к основным валютам, что в сочетании с негативной динамикой на рынке нефти влечет определенные риски для нефтегазовых доходов. В бюджет на 2025 год заложена среднегодовая экспортная цене нефти на уровне 69,7 долларов США за баррель при среднегодовом курсе доллара 96,5 ₽ Сейчас цена российской нефти находится вблизи 62 долларов за баррель, а курс доллара снизился до 87 ₽ Не исключено, что сбалансировать нефтегазовые доходы придется за счет ослабления курса рубля.
Новости, ожидания и торговые идеи. Опубликованный Банком России обзор «О развитии банковского сектора» за январь может поддержать рост фондовых индексов, т. к. отражает предварительные признаки охлаждения кредитования.
Корпоративный портфель уменьшился на 1,2% после сокращения на 0,2% в декабре. Несмотря на то, что снижение спроса во многом было обусловлено ростом бюджетных поступлений по госконтрактам в декабре-январе, признаки охлаждения присутствуют. Депозиты компаний увеличиваются второй месяц подряд (на 0,5% после роста на 2,1% в декабре) за счет увеличения валютных остатков, что может, к слову, выступать одной из причин наблюдаемого укрепления рубля.
Портфель потребительских кредитов сократился на 0,3% после более заметного сжатия в декабре на 1,9%, однако в годовом выражении наблюдается существенное замедление темпов роста, до 9,9% по сравнению с 11,2% в декабре. Ипотечные портфель вследствие длинных январских праздников снизился на 0,2% по сравнению с декабрем, при этом первичное кредитование снизилось до 127 млрд руб. с 291 млрд руб. в декабре и 272 млрд руб. в январе 2024 года. Депозиты населения сократились на 0,8%, что тем не менее меньше свойственного январю оттоку средств, несмотря на привлекательные процентные ставки. Таким образом, с учетом поправки на сезонность можно позитивно оценивать сберегательную активность населения.
Вопреки тому, что январские данные не являются показательными и сопряжены с рядом сезонных факторов, признаки нормализации темпов роста кажутся очевидными, что может стать аргументом в пользу сохранения ставки на текущем уровне на следующем заседании Банка России для оценки достаточности степени жесткости денежно-кредитных условий, которые сформируют необходимые предпосылки для устойчивого процесса дезинфляции.
Сегодня Ростелеком опубликует результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Мы ожидаем слабые результаты по итогам прошлого года вследствие повышения расходов компании, что окажет давление на чистую прибыль и свободный денежный поток. К положительной переоценке стоимости акций Ростелекома могут привести IPO дочек РТК-ЦОД и Солар, однако весомым драйвером для роста акций Ростелекома может стать разворот денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения.
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