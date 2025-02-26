Позитив от Банка России

Портфель потребительских кредитов сократился на 0,3% после более заметного сжатия в декабре на 1,9%, однако в годовом выражении наблюдается существенное замедление темпов роста, до 9,9% по сравнению с 11,2% в декабре. Ипотечные портфель вследствие длинных январских праздников снизился на 0,2% по сравнению с декабрем, при этом первичное кредитование снизилось до 127 млрд руб. с 291 млрд руб. в декабре и 272 млрд руб. в январе 2024 года. Депозиты населения сократились на 0,8%, что тем не менее меньше свойственного январю оттоку средств, несмотря на привлекательные процентные ставки. Таким образом, с учетом поправки на сезонность можно позитивно оценивать сберегательную активность населения.