СМИ узнали, как Вьетнам планирует избежать пошлин Трампа

В материале Reuters приведен перечень возможных рычагов влияния, которые могут использовать вьетнамские власти в отношении Вашингтона:
Пошлины, неторговые барьеры
Пошлины, которые Вьетнам взимает с американской продукции, выше, чем пошлины, которые взимают США. Вьетнам также взимает налог на добавленную стоимость с товаров. Оба критерия являются основанием для возможного ввода ответных тарифов со стороны США.
Ранее Ханой дал понять, что готов идти на компромиссы, но снижение пошлин на товары из США может вынудить Вьетнам снизить их и для других торговых партнёров.
Импорт энергоносителей
Стороны неоднократно обсуждали возможность закупки американского сжиженного природного газа, но, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, никаких конкретных шагов в данном направлении пока не предпринималось.
Агентство также обращает внимание, что Вьетнам планирует возобновить свою программу развития атомной энергетики и ищет поставщиков ядерных технологий.
Сельскохозяйственная продукция
Министр торговли Вьетнама заявил, что страна готова импортировать больше сельскохозяйственной продукции из США. Как сообщает Reuters, рост соответствующих поставок из Соединенных Штатов вряд ли существенно исправит торговый дисбаланс, поскольку общий объём импорта сельскохозяйственной продукции из США во Вьетнам в прошлом году составил 3,4 млрд долл.
Транзит стали
Как отмечает агентство, Вьетнам уже давно подозревают в том, что он является транзитным пунктом для китайских товаров, отправляемых в США, учитывая огромные объёмы промежуточной продукции, которые Ханой импортирует из Китая. В отношении некоторых товаров, таких как солнечные панели, уже введены санкции.
На прошлой неделе Вьетнам решил ввести временные антидемпинговые пошлины на китайскую стальную продукцию, поскольку ему грозит 25%-тная пошлина на экспорт стали в Соединенные Штаты в дополнение к антидемпинговым пошлинам, которые Вашингтон уже взимает с вьетнамской стали.
Оборона, Starlink
Ханой ведёт переговоры с американскими оборонными компаниями о возможной покупке военного оборудования. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, переговоры о военно-транспортных самолётах Lockheed Martin C-130 Hercules находятся на продвинутой стадии.
Ранее в этом месяце вьетнамский парламент подготовил правовую базу для пилотной программы, которая позволит Starlink Илона Маска предоставлять услуги спутникового интернета во Вьетнаме.
Самолеты
В 2016 году вьетнамский бюджетный авиаперевозчик VietJet согласился купить 200 самолётов Boeing 737 MAX. Компания до сих пор не получила ни одного самолёта, однако тем не менее выразила заинтересованность в расширении сделки.
Денежно-кредитная политика
В конце первого президентского срока Трампа Министерство финансов США включило Вьетнам в перечень валютных манипуляторов.
В последние месяцы центральный банк позволил вьетнамскому донгу ослабеть по отношению к доллару, и как считает читает Адам Самдин из Oxford Economics, амбициозные цели Ханоя по экономическому росту могут свидетельствовать о намерении допустить ещё большее ослабление валюты.
Гольф-дипломатия
Как сообщает Reuters, The Trump Organization — холдинговая компания Трампа — решила построить во Вьетнаме поле для гольфа стоимостью 1,5 млрд долл.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.