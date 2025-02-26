СМИ узнали, как Вьетнам планирует избежать пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины, которые могут практически полностью затронуть экспорт товаров из Вьетнама. В прошлом году он составил более 142 млрд долл (около 30% ВВП Вьетнама), и потому вьетнамские чиновники и иностранные компании изучают варианты, которые могли мы помочь Ханою нивелировать возможный ущерб.