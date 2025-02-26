Индекс Мосбиржи, российская валюта и отчетность «Ростелекома»: дайджест

Тем не менее, рынок не смог удержаться на достигнутых уровнях, растеряв к концу дня большую часть прироста. По итогам торгов 25 февраля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,68%, до 3326,14 пункта. На вечерней сессии индекс IMOEX2 упал на 0,21%, до 3335,98 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 2,51%, отразив укрепление рубля, и достиг 1 209,49 пункта.