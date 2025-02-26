Индекс Мосбиржи, российская валюта и отчетность «Ростелекома»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций открыл торги вторника скачком вверх, индекс Мосбиржи достиг отметки 3371,06 пункта, тем самым обновив девятимесячные максимумы. Рынок рос на ряде позитивных геополитических новостей.
Тем не менее, рынок не смог удержаться на достигнутых уровнях, растеряв к концу дня большую часть прироста. По итогам торгов 25 февраля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,68%, до 3326,14 пункта. На вечерней сессии индекс IMOEX2 упал на 0,21%, до 3335,98 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 2,51%, отразив укрепление рубля, и достиг 1 209,49 пункта.
«Препятствием для более уверенного роста нашего рынка остается одновременное ухудшение валютного и сырьевого факторов. Рубль ускорил укрепление, а нефтяные цены — снижение. Это является очень неблагоприятным сочетанием для большинства компаний, не только нефтегазовых, а также в целом для экономики», — прокомментировал динамику рынка эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Эксперт обратил внимание, что объемы торгов на основной сессии выросли более, чем в 1,5 раза, достигнув ₽139,8 млрд. «Внутридневной разворот рынка вниз сопровождался всплеском активности участников. Это может свидетельствовать о все большем количестве желающих зафиксировать прибыль вместе с ослаблением агрессивных покупок», — предупредил Бабин.
Индекс Мосбиржи остается в зоне перекупленности, согласно индикатору RSI, что указывает на сохраняющуюся вероятность коррекции к уровню поддержки в районе 3250 пунктов, предупредил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.
Между тем на вечерней сессии появилась порция позитивных политических новостей. Дональд Трамп заявил, что США могут «в какой-то момент» отменить санкции против РФ. FT пишет, что Киев и Вашингтон согласовали сделку по минеральным ресурсам Украины. Это важный шаг в сторону урегулирования конфликта и может оказать поддержку рынку, пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
На утренней сессии 25 февраля IMOEX2 прибавляет 0,37%, до 3348,44 пункта по данным на 07:53 мск.
Российская валюта
Рубль на старте торгов вторника резко укрепился к юаню благодаря геополитическому позитиву и сохранял восходящую динамику на протяжении большей части торгов. Пара CNY/RUB завершила день снижением на 2,39%, до ₽11,689. При этом на минимуме юань дешевел до ₽11,671. Это минимальный уровень с 27 августа 2024 года.
Доллар на рынке Форекс опускался ниже отметки ₽86, это произошло впервые с 8 августа 2024 года.
«Поддержку рублю оказывают ожидание продолжения российско-американских переговоров, а также заявление советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца о готовящемся пересмотре стратегии Белого дома в отношении России», — говорит аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По мнению старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, укрепление рубля на этой неделе в основном обусловлено налоговым периодом. «Так как это временный фактор, то можно предположить, что уровни ₽85−86 за доллар станут локальным пиком в укреплении рубля», — считает эксперт.
«Фундаментально — завершается налоговый период, и давление продавцов инвалют вскоре ослабнет, а завтра вступят в силу январские санкции против нефтянки. Возможно, в ближайшие дни и будет сформировано дно», — согласен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Отчетность «Ростелекома»
В среду, 26 февраля, «Ростелеком» представит финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года.
«Мы ожидаем слабые результаты по итогам прошлого года вследствие повышения расходов компании, что окажет давление на чистую прибыль и свободный денежный поток», — прогнозирует ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов в четвертом квартале ожидает роста выручки на 10,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до ₽232 млрд, и показателя OIBDA на 9,6%, до ₽81 млрд.
Аналитик прогнзирует увеличение чистой прибыли в годовом сопоставлении, но ее снижение по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽9 млрд.
В БКС ожидают околонулевой чистой прибыли (₽0,12 млрд) — ниже прошлогодней на фоне роста процентных расходов. Выручка, по мнению аналитиков брокера, вырастет на 10%, до ₽230,28 млрд. При этом ключевыми факторами роста останутся мобильные, цифровые и облачные услуги.
У «БКС Мир инвестиций» негативный взгляд на акции «Ростелекома» после роста котировок. Хотя акции компании торгуются с невысоким мультипликатором EV/EBITDA на уровне 3x, дивдоходность бумаг за 2024 год составляет 8−9%, что ниже и ключевой ставки ЦБ (21%), и доходности 10-летних ОФЗ (16%), пояснили эксперты.
По мнению Наталии Пырьевой, к положительной переоценке стоимости акций «Ростелекома» могут привести IPO дочек РТК-ЦОД и «Солар», однако весомым драйвером для роста акций компании может стать разворот денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽87,99, продать — по ₽88,16;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,79, продать — по ₽86,05.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 95,19, продать — по 94,76;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 95,79, продать — по 92,55.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽12,48, продать — по ₽12,47;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,51, продать — по ₽10,86.
Корпоративные события
«Аренадата». заседание совета директоров. В повестке вопрос стратегии развития.
Другие важные события
Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.
Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 18 по 24 февраля.
США: продажи новых домов в декабре — 18:00 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 1830 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 326,14 (+0,68%).
Индекс РТС: 1 209,49 (+2,51%).
S&P 500: 5955,25 (-0,47%).
Dow Jones Industrial Average: 43 621,16 (+0,37%).
NASDAQ Composite: 19 026,39 (-1,35%).