Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США по алюминию

В настоящее время говорить о полноценном сотрудничестве рано, так как американская сторона пока не отреагировала на инициативу России, напоминает Смолин. Однако если США заинтересуются проектом, это может не только активизировать торговлю алюминием, но и повлиять на развитие российской энергетической инфраструктуры, считает он. Худалов отмечает, что даже если сотрудничество по алюминию пока выглядит маловероятным, сама возможность таких переговоров предоставляет сторонам дополнительный аргумент в диалоге с Европой. «Конечно, в столь резкое потепление отношений верится слабо, но как минимум Россия дает США козырь в их переговорах с ЕС, указывая на то, что Вашингтон всегда найдет партнеров, поэтому конфронтация с ним для ЕС может иметь высокую цену», — заключает эксперт.