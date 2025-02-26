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Эксперт объяснил значительное падение доллара и евро 25 февраля

Курсы доллара и евро опустились до минимумов лета 2024 года на торгах 25 февраля — фьючерс на доллар торговался на уровне ниже 86 рублей, фьючерс на евро — ниже 91 рубля. В чем причина такого укрепления российской валюты, объяснил Финансам Mail Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, курс иностранных валют снизился на 20% с начала года, такую динамику мало кто ожидал. Такая ситуация, отметил Зельцер, сложилась по простой причине — так удачно сложились факторы за рубль.

Среди факторов, поддержавших рубль, эксперт назвал:

  • Конвертация экспортерами кубышек под угрозой санкций;
  • Общий тренд на девалютизацию финансовой системы;
  • Увеличение ЦБ лимита продажи валюты по бюджетному правилу;
  • Завершение одного налогового периода и подготовка к следующему;
  • Исторически низкий импорт в начале года и сокращенный спрос на валюту.

Кроме того, подчеркнул Михаил Зельцер, на рынке в начале года было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

«Наконец и геополитика оказала поддержку рублю — давно уже вшитая в курс нацвалюты риск-премия попросту схлопнулась на фоне сближения позиций США и России», — добавил он.

По словам эксперта, курсы могут уйти еще ниже. Доллар по 85, евро ниже 90, а юань у 11,6 теперь совершенно не удивят. Рубль перегрет, но в моменте может быть еще дороже, а лишь потом случится отскок перепроданных инвалют, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».