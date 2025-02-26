Эксперт объяснил значительное падение доллара и евро 25 февраля

По словам эксперта, курсы могут уйти еще ниже. Доллар по 85, евро ниже 90, а юань у 11,6 теперь совершенно не удивят. Рубль перегрет, но в моменте может быть еще дороже, а лишь потом случится отскок перепроданных инвалют, заключил эксперт.