Эксперт объяснил значительное падение доллара и евро 25 февраля

По его словам, курс иностранных валют снизился на 20% с начала года, такую динамику мало кто ожидал. Такая ситуация, отметил Зельцер, сложилась по простой причине — так удачно сложились факторы за рубль.
Среди факторов, поддержавших рубль, эксперт назвал:
- Конвертация экспортерами кубышек под угрозой санкций;
- Общий тренд на девалютизацию финансовой системы;
- Увеличение ЦБ лимита продажи валюты по бюджетному правилу;
- Завершение одного налогового периода и подготовка к следующему;
- Исторически низкий импорт в начале года и сокращенный спрос на валюту.
Кроме того, подчеркнул Михаил Зельцер, на рынке в начале года было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.
«Наконец и геополитика оказала поддержку рублю — давно уже вшитая в курс нацвалюты риск-премия попросту схлопнулась на фоне сближения позиций США и России», — добавил он.
По словам эксперта, курсы могут уйти еще ниже. Доллар по 85, евро ниже 90, а юань у 11,6 теперь совершенно не удивят. Рубль перегрет, но в моменте может быть еще дороже, а лишь потом случится отскок перепроданных инвалют, заключил эксперт.
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