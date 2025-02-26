Цены на нефть упали до минимума

Апрельский фьючерс на сорт WTI опускался до 68,68 доллара за баррель. По состоянию на 11:00 по московскому времени они скорректировались до 72,56 и 69,13 доллара соответственно, что все равно ниже наблюдавшихся с начала года уровней.