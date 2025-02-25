Доля желающих иметь пассивный доход россиян рекордно выросла

«Сейчас доля тех, кто получает пассивный доход из двух источников, выросла на 15% за год, что свидетельствует о росте финансовой грамотности. Говоря о целях, 45% копят, потому что не уверены в завтрашнем дне, 8% формируют пассивный доход для оплаты образования детям, еще 20% — на обеспечение привычного уровня жизни в будущем. 17% копят “на мечту”, 10% признались, что для них это образ жизни», — заявил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.