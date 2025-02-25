Доля желающих иметь пассивный доход россиян рекордно выросла

В 2025 году абсолютное большинство опрошенных — 84% — заявили, что хотят получать пассивный доход. Это рекордный показатель за последние три года. Таковы результаты опроса, который провела инвестиционная компания Anderida Financial Group. Итоги исследования публикует издание «Газета.Ru».
Показатель 2024 года — 78%, 2023 года — 76%. При этом реальный пассивный доход в 2025 году есть у 26% россиян, тогда как годом ранее показатель составлял только 19%.
Средний показатель пассивного дохода опрошенных варьируется от 10% до 25% ежемесячного дохода. У 60% респондентов пассивный доход составляет 15−20% от ежемесячного, у четверти — 10−15%, у 10% — 20−50%, у оставшейся доли — свыше 50%.
Средняя сумма пассивного дохода в месяц составляет около 10−15 тыс. рублей, что в 10 раз ниже желаемого размера. Примерно 44% россиян мечтают о пассивном доходе в размере 100 тысяч рублей. Еще 11% удовлетворились бы суммой до 50 тысяч рублей, четверть опрошенных (25%) хотели бы получать от 100 до 200 тысяч рублей, а 20% респондентов предпочли бы доход, превышающий 200 тысяч рублей.
Большинство (70%) участников опроса имеют пассивный доход от вкладов. Около 10% получают прибыль благодаря аренде недвижимости, 8% зарабатывают на ценных бумагах, а 12% используют иные финансовые инструменты. При этом лишь 22% россиян, которые уже имеют пассивный доход, применяют сразу два или более метода для его получения.
«Сейчас доля тех, кто получает пассивный доход из двух источников, выросла на 15% за год, что свидетельствует о росте финансовой грамотности. Говоря о целях, 45% копят, потому что не уверены в завтрашнем дне, 8% формируют пассивный доход для оплаты образования детям, еще 20% — на обеспечение привычного уровня жизни в будущем. 17% копят “на мечту”, 10% признались, что для них это образ жизни», — заявил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Участниками опроса стали 2135 граждан от 18 до 60 лет.
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