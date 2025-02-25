«Эксперт РА»: прибыль банков РФ может снизиться до 3,4−3,6 трлн рублей

В агентстве отмечают, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Кроме этого, с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный в 2022—2023 гг. механизм отзыва лицензий за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства, что повлекло к уходу с рынка еще шести кредитных организаций. «Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&A сделок, а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате, к концу году 2025 года в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук», — говорится в материалах «Эксперт РА».