«Эксперт РА»: прибыль банков РФ может снизиться до 3,4−3,6 трлн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора в 2025 году не достигнет нового максимума и может снизиться до 3,4−3,6 трлн рублей на фоне замедления темпов кредитования и роста отчислений в резервы по проблемным долгам. Список действующих кредитных организаций по мере завершения сделок M&A и ужесточения регулирования в 2025 году может сократиться до менее чем 300 игроков, говорится в материалах рейтингового агентства «Эксперт РА».
«В 2025 году прибыль сектора снизится до 3,4−3,6 трлн рублей вследствие замедления темпов кредитования и роста отчислений в резервы по проблемным долгам. В течение 2025 года ожидается рост проблемной задолженности, преимущественно в корпоративном сегменте, что приведет к увеличению стоимости риска по кредитному портфелю с 0,9% в 2024 до 1,5% по итогам года», — отмечают эксперты.
Также ожидается замедление кредитной активности как бизнеса, так и населения за счет сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, а также продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице. «Тем не менее стабилизация ключевой ставки на текущем уровне, а также ее возможное снижение ближе к концу года, позволит банкам сохранить чистую процентную маржу на текущем уровне — свыше 4%», — считают в «Эксперт РА».
Часть корпоративных заемщиков, у которых значительный объем долга привлечен под плавающие ставки, не сможет справиться с возросшей долговой нагрузкой и полностью переложить увеличение стоимости заемных средств на конечного потребителя. К концу года в агентстве ожидают рост доли проблемной задолженности юрлиц, при этом не исключаются фактические дефолты и вынужденные реструктуризации, что потребует от банков существенного увеличения объема сформированных резервов — стоимость риска (COR) по кредитам юрлиц по итогам года может вырасти с 0,3% до 1%.
В розничных кредитных портфелях, по мнению агентства, также можно будет наблюдать постепенный рост проблемной задолженности по мере вызревания выданных по высоким ставкам ссуд и снижения объемов новых выдач. «Однако предпринятый ранее регулятором комплекс мер по ограничения кредитования в наиболее рискованных сегментах рынка должен дать свои результаты и ограничить ожидаемые потери, ввиду чего COR увеличится с 2,3% до 2,6%», — указывают эксперты.
Сокращение числа банков продолжится
В агентстве отмечают, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Кроме этого, с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный в 2022—2023 гг. механизм отзыва лицензий за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства, что повлекло к уходу с рынка еще шести кредитных организаций. «Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&A сделок, а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате, к концу году 2025 года в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук», — говорится в материалах «Эксперт РА».
Причем аналитики отмечают, что потенциал дальнейшей консолидации банковского сектора стал еще более значительным. По их мнению, в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будут поглощены более крупным кредитным организациям, что усилит концентрацию сектора вокруг лидеров рынка и специализированных нишевых игроков.
В 2024 году банковский сектор продемонстрировал новый рекорд по прибыли, заработав 3,8 трлн рублей, значительно превзойдя пиковое значение 2023 года в 3,2 трлн рублей. На 1 января 2025 года в списке действующих кредитных организаций ЦБ числилось 312 банков. По итогам 2025 года, по мнению «Эксперт РА» на топ-10 игроков будет приходиться около 75% прибыли сектора.