Период охлаждения, самозапреты, «вторая рука»: как Центробанк защищает граждан от финансовых аферистов

— Ситуация улучшилась. Если раньше клиент мог прийти в банк за кредитом, а вернуться с полной корзиной договоров и подписок на самые разные сервисы — от телемедицины до юридической помощи, то теперь это невозможно. При участии Банка России были внесены изменения в законодательство, которые начали действовать в январе прошлого года. Сейчас помимо договора о кредитовании банк должен предоставить клиенту еще два документа. В первом прописаны все условия и дополнительные услуги, влияющие на ставку и на параметры кредита. Во втором — все сервисы и дополнительные услуги, которые на факт выдачи кредита и его параметры не влияют. При этом клиент может смело отказаться от дополнительных услуг, то есть не подписывать второй документ. Никаких последствий для него это иметь не будет. От услуг по первому договору тоже можно отказаться, но тогда надо быть готовым к изменению параметров кредита. Например, если вы откажетесь от страховки, кредитор может повысить ставку — так он страхует свои риски. Но при этом кредитор должен проинформировать заемщика, как именно она изменится. Кроме того, даже если человек подписал оба договора, то на следующий день он должен получить эсэмэску или push-уведомление, где будут еще раз перечислены все дополнительные условия. В этом сообщении также будет указано, как от них можно отказаться, если человек передумал пользоваться предложенными услугами. В результате навязывание стало экономически невыгодным.