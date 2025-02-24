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Нефть и газ. Экспирация фьючерсов и события недели

Фьючерсы на нефть марки Brent на прошлой неделе достигли верхней границы своего локального боковика (район $77, 200-дневная скользящая средняя), после чего приступили к снижению, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Падение было усилено негативной динамикой на американских фондовых площадках. Отток из рисковых активов может провоцировать и отток ликвидности с рынка сырьевых товаров. Триггером для негативной динамики стало замедление деловой активности в США на фоне тарифной риторики Трампа и планов по сокращению правительственных расходов.

На геополитическом фронте все внимание рынка сейчас обращено на возможное урегулирование российско-украинского конфликта.

Ближний фьючерс на ICE Europe торгуется в районе $74,3 за баррель. Его срок истекает в эту пятницу. Следующий контракт торгуется немного ниже $74.

Котировки находятся вблизи восходящего тренда (район $73,3 за баррель), который тянется с осени прошлого года.

Ключевые события недели:

25/02, вторник — API опубликует данные о недельном изменении запасов нефти в США.

26/02, среда — EIA опубликует официальные цифры о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Во фьючерсах на природных газ ожидается экспирация ближнего контракта.

27/02, четверг — ВВП США (4 кв.)

28/02, пятница — число буровых установок от Baker Hughes; экспирация ближнего фьючерса Brent на ICE Europe.

Новостной фон

∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и природного газа — ранний признак будущей добычи — достигло самого высокого уровня с июня прошлого года. Прирост наблюдается четвертую неделю подряд. Однако общее число установок на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

∙ Чистые длинные позиции хедж-фондов по нефти WTI упали до самого низкого уровня с октября.

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Ирак, требуя возобновить экспорт курдской нефти. Это бы помогло компенсировать возможное падение экспорта иранской нефти в связи с санкциями США.

∙ Ирак намерен экспортировать 185 тыс. б/с нефти с месторождений Курдистана по трубопроводу Ирак-Турция после возобновления поставок.

∙ Деловая активность в США достигла 17-месячного минимума. Причина — рост опасений по поводу новых пошлин на импорт и планируемого сокращения расходов правительства.

Фьючерсы на природный газ на прошлой неделе не смогли уверенно преодолеть предыдущий максимум — негативно. После чего откатились вниз. Ближний фьючерсы находится в районе $4 за MMBtu. Его срок истекает 26 февраля. Следующий контракт торгуется чуть ниже $4.

RSI часового графика приближается к зоне перепроданности, что намекает на высокую вероятность локального отскока.

Глобально актив находится в восходящей динамике. Ближайший тренд может дать поддержку в районе $3,9.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».