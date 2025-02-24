Нефть и газ. Экспирация фьючерсов и события недели

Падение было усилено негативной динамикой на американских фондовых площадках. Отток из рисковых активов может провоцировать и отток ликвидности с рынка сырьевых товаров. Триггером для негативной динамики стало замедление деловой активности в США на фоне тарифной риторики Трампа и планов по сокращению правительственных расходов.
На геополитическом фронте все внимание рынка сейчас обращено на возможное урегулирование российско-украинского конфликта.
Ближний фьючерс на ICE Europe торгуется в районе $74,3 за баррель. Его срок истекает в эту пятницу. Следующий контракт торгуется немного ниже $74.
Котировки находятся вблизи восходящего тренда (район $73,3 за баррель), который тянется с осени прошлого года.
Ключевые события недели:
25/02, вторник — API опубликует данные о недельном изменении запасов нефти в США.
26/02, среда — EIA опубликует официальные цифры о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Во фьючерсах на природных газ ожидается экспирация ближнего контракта.
27/02, четверг — ВВП США (4 кв.)
28/02, пятница — число буровых установок от Baker Hughes; экспирация ближнего фьючерса Brent на ICE Europe.
Новостной фон
∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и природного газа — ранний признак будущей добычи — достигло самого высокого уровня с июня прошлого года. Прирост наблюдается четвертую неделю подряд. Однако общее число установок на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Чистые длинные позиции хедж-фондов по нефти WTI упали до самого низкого уровня с октября.
∙ Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Ирак, требуя возобновить экспорт курдской нефти. Это бы помогло компенсировать возможное падение экспорта иранской нефти в связи с санкциями США.
∙ Ирак намерен экспортировать 185 тыс. б/с нефти с месторождений Курдистана по трубопроводу Ирак-Турция после возобновления поставок.
∙ Деловая активность в США достигла 17-месячного минимума. Причина — рост опасений по поводу новых пошлин на импорт и планируемого сокращения расходов правительства.
Фьючерсы на природный газ на прошлой неделе не смогли уверенно преодолеть предыдущий максимум — негативно. После чего откатились вниз. Ближний фьючерсы находится в районе $4 за MMBtu. Его срок истекает 26 февраля. Следующий контракт торгуется чуть ниже $4.
RSI часового графика приближается к зоне перепроданности, что намекает на высокую вероятность локального отскока.
Глобально актив находится в восходящей динамике. Ближайший тренд может дать поддержку в районе $3,9.
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