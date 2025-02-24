Нефть и газ. Экспирация фьючерсов и события недели

∙ По данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и природного газа — ранний признак будущей добычи — достигло самого высокого уровня с июня прошлого года. Прирост наблюдается четвертую неделю подряд. Однако общее число установок на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.