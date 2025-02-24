ФАС оштрафовала несколько крупнейших банков за распространение ненадлежащей рекламы

В другом рекламном ролике, который также транслировался в телеэфире, сообщалось: «Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса. Отправляйте все платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса в Альфа-Банке». Однако организация не представила объективные критерии для подобного сравнения. Текст поясняющих сносок был выполнен так, что его восприятие представляло трудности, при этом демонстрация этих сведений также длилась непродолжительное время.