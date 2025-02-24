ФАС оштрафовала несколько крупнейших банков за распространение ненадлежащей рекламы

По данным ФАС, телереклама Альфа-Банка содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций. При этом другие сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.
В другом рекламном ролике, который также транслировался в телеэфире, сообщалось: «Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса. Отправляйте все платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса в Альфа-Банке». Однако организация не представила объективные критерии для подобного сравнения. Текст поясняющих сносок был выполнен так, что его восприятие представляло трудности, при этом демонстрация этих сведений также длилась непродолжительное время.
Ранее в ФАС России поступила жалоба от гражданина на рекламу Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе сообщалось о привлекательной для потребителей ставке по вкладу 22%, однако отсутствовала информация об иных условиях вклада, которые могли бы повлиять на конечную сумму дохода.
Аналогичная ситуация зафиксирована в наружной рекламе ВТБ, где была указана ставка по вкладу 20%. При этом аналогичные дополнительные сведения о финансовой услуге также подавались в течение короткого времени способом, затрудняющим их восприятие.
Т-Банк разместил рекламный баннер Kaspersky Safe Kids в своем мобильном приложении, однако в нем не были указаны рекламодатель и его официальный сайт. Между тем, реклама, распространяемая в интернете, обязана содержать соответствующую пометку, что означало нарушение требований Т-Банком.
Антимонопольная служба возбудила дела в отношении указанных организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о необходимости устранения нарушений Закона о рекламе, а также наложила административные штрафы на банки за размещение такой рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 миллиона рублей.
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