Bloomberg: нефтяные спекулянты утрачивают интерес по мере снижения ставок «быков»

Тем временем совокупный открытый интерес к сырой нефти в США — количество открытых контрактов — также снизился и даже после небольшого роста остаётся на самом низком уровне за почти три месяца. Инвесторы выходят из нефтяного рынка, поскольку поток указов президента США Дональда Трампа дезориентировал трейдеров.