Bloomberg: нефтяные спекулянты утрачивают интерес по мере снижения ставок «быков»

Чистые длинные позиции по американским фьючерсам West Texas Intermediate упали до самого низкого уровня с октября прошлого года. Соответствующий показатель для мирового эталона Brent опустился до максимально низких значений с декабря прошлого года.
Эти изменения были вызваны как сокращением только длинных позиций, так и увеличением только коротких, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
В последние недели нефть дешевеет на фоне целого ряда факторов, и трейдеры обеспокоены тем, что тарифы США и переговоры о войне на Украине могут повлиять на динамику рынка.
Кроме того, экспорт из Ирака из полуавтономного региона Курдистан может возобновиться, хотя картель ОПЕК+ может отложить запланированное повышение добычи. Прошлая пятница увенчала пятинедельную серию падений WTI, которая стала самой продолжительной с конца 2023 года.
«Последние данные по позиционированию отражают недавние негативные настроения», — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV, сославшись на проблемы в области торговли и тарифов, а также на усилия по заключению сделки между Россией и Украиной.
Тем временем совокупный открытый интерес к сырой нефти в США — количество открытых контрактов — также снизился и даже после небольшого роста остаётся на самом низком уровне за почти три месяца. Инвесторы выходят из нефтяного рынка, поскольку поток указов президента США Дональда Трампа дезориентировал трейдеров.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.