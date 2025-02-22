Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 марта 2025 года

«Как оно определяется? Нужно разделить МРОТ на число календарных дней в месяце. Соответственно 22440 делим на 31 и получаем 723,87 рубля. В феврале это значение составляло 801,43 рубля, а в январе оно было таким же (как в марте: 723,87 рубля)», — объяснил экономист.