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Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 марта 2025 года

Минимальное пособие по больничному листу для россиян в марте 2025 года составит 723,87 рубля за каждый день нетрудоспособности. Об этом Финансам Mail сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что такое же значение было в январе, а также будет в мае, июле, августе, октябре и декабре 2025 года.

«Как оно определяется? Нужно разделить МРОТ на число календарных дней в месяце. Соответственно 22440 делим на 31 и получаем 723,87 рубля. В феврале это значение составляло 801,43 рубля, а в январе оно было таким же (как в марте: 723,87 рубля)», — объяснил экономист.

Также эксперт отметил, что в процессе расчета суммы пособия на этапе до сравнения суммы пособия с минимальным размером пособия осуществляется сравнение полученного заработка с минимальным среднедневным заработком, который в 2025 году составляет 737,75 рубля.

«Соответственно, для граждан, у которых страховой стаж 8 лет и более, минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в марте 2025 года составит не 723,87 рубля, а 737,75 рубля» — подытожил Балынин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».