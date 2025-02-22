Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 марта 2025 года

Эксперт уточнил, что такое же значение было в январе, а также будет в мае, июле, августе, октябре и декабре 2025 года.
«Как оно определяется? Нужно разделить МРОТ на число календарных дней в месяце. Соответственно 22440 делим на 31 и получаем 723,87 рубля. В феврале это значение составляло 801,43 рубля, а в январе оно было таким же (как в марте: 723,87 рубля)», — объяснил экономист.
Также эксперт отметил, что в процессе расчета суммы пособия на этапе до сравнения суммы пособия с минимальным размером пособия осуществляется сравнение полученного заработка с минимальным среднедневным заработком, который в 2025 году составляет 737,75 рубля.
«Соответственно, для граждан, у которых страховой стаж 8 лет и более, минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в марте 2025 года составит не 723,87 рубля, а 737,75 рубля» — подытожил Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».