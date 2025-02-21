В ФНС заявили, что условия налогообложения бань, сараев и бытовок не менялись

Кроме того, хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, — а именно объекты движимого имущества, — в ЕГРН не регистрируются, не определяется их кадастровая стоимость, налогом не облагаются. Например, это могут быть не имеющие капитального фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, некапитальные временные строения, навесы. Также если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то налог за нее не платят.