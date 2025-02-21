В ФНС заявили, что условия налогообложения бань, сараев и бытовок не менялись

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила, что не каждая хозпостройка облагается налогом на имущество физических лиц, а лишь те, которые являются недвижимостью и включены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба ФНС РФ.
Ранее ряд СМИ написал, что владельцы хозяйственных построек с фундаментом, например, бань, теплиц и сараев, должны с 2025 года платить новый налог.
«Указанные положения применялись и до 2025 года», — подчеркивается в сообщении ФНС России.
В службе отметили, что налоговые органы начисляют налог только на хозпостройки, сведения ЕГРН о которых получены в рамках информационного взаимодействия с органами Росреестра.
К таким постройкам могут относиться вспомогательные строения, сооружения, предназначенные для бытовых и иных нужд. Это, к примеру, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы. Также в ФНС отметили, что для внесения в ЕГРН и госрегистрации права частной собственности на хозпостройку она должна отвечать признакам недвижимости. Это значит быть прочно связанной с землей, и при этом ее перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно, то есть фактически хозпостройка должна иметь характер капитального строения.
«В отношении хозпостройки, внесенной в ЕГРН, определяется кадастровая стоимость. При этом налоговые органы не сами рассчитывают кадастровую стоимость объекта недвижимости, используемую для определения налоговой базы по налогу, а применяют данные Росреестра», — напомнили в ФНС.
Кроме того, хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, — а именно объекты движимого имущества, — в ЕГРН не регистрируются, не определяется их кадастровая стоимость, налогом не облагаются. Например, это могут быть не имеющие капитального фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, некапитальные временные строения, навесы. Также если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то налог за нее не платят.
«Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. При этом хозпостройка не должна использоваться в предпринимательской деятельности», — сообщили в ФНС. Однако, в сообщении пресс-службы отмечается, что представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения налоговой льготы, например в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м.