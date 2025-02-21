Нефть и газ. Текущие тренды и события

Нефть. Под влиянием геополитики
∙ В начале прошлой недели на рынке нефти были опасения потенциального сокращения предложения из России и Ирана. Однако довольно быстро появились противоположные по своей сути вести о том, что санкции все-таки не смогут противостоять потокам российской и иранской нефти на мировой рынок. Растут многочисленные свидетельства адаптации России, Ирана и Китая к новым ограничениям. Отчеты МЭА и EIA также опровергают ожидания рынка по существенному сокращению российского экспорта нефти.
∙ К середине прошлой недели геополитический фон и вовсе изменился: президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. А уже на текущей неделе состоялась встреча представителей двух стран в Эр-Рияде. Сперва котировки отреагировали на данные события негативно, так как участники торгов предположили, что деэскалация российско-украинского конфликта приведет к снятию санкций и росту экспортного потенциала российской нефти. Однако объемы поставок нефти из России в большей степени ограничены соглашениями ОПЕК, а не санкциями.
∙ Управление энергетической информации (EIA) четвертую неделю подряд отчитывается о приросте запасов нефти в США. Нефтеперерабатывающие заводы США и Европы постепенно сокращают объемы производства на фоне сезонного технического обслуживания. Для сортов нефти, формирующих цены ключевых фьючерсов, это может выступать фактором давления.
Фьючерсы на нефть марки Brent локально торгуются в диапазоне $74−77 за баррель. Глобальный диапазон движения несколько шире — $72−90. В целом боковая динамика предоставляет хорошие возможности для спекулятивных операций.
Природный газ. Во власти стихии
∙ После взрывного роста 10 февраля выше $630/тыс. куб. м, согласно нидерландскому бенчмарку TTF, цены на газ в Европе перешли к постепенной коррекции. Котировки вернулись в текущий ценовой коридор после первых контактов лидеров стран — Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским. Рынки начали закладывать вероятность возвращения части российского газа на европейский газовый рынок, хотя скорого снятия санкций по-прежнему не ожидается.
∙ Европейские страны сохраняют высокий темп изъятия газа из хранилищ. За шестую неделю текущего года (с 5 по 11 февраля) запасы газа в европейских хранилищах сократились на 4 п.п., до 46,6% от максимального объема. В 2023 г. показатель в эту же неделю был на уровне 66%, а в 2024 г. — 67%.
∙ Фьючерсы на природный газ в США — в отличие от европейских они доступны российским инвесторам для торговли — остаются вблизи самых высоких уровней с декабря 2022 г. На динамику инструмента влияют погодные условия. Полярный вихрь, ворвавшийся в США на прошлой неделе, привел к росту спроса на отопление. Непогода сказалась и на предложении — заморозки влияют на объемы добычи. За последние 13 дней объем производства сократился на 6,7 млрд куб. футов и достиг четырехнедельного минимума в 100,1 млрд куб. футов.
∙ Влияют на цену и поставки на экспортные терминалы СПГ — они выросли до рекордных уровней, составив в среднем 15,4 млрд куб. м в сутки в феврале по сравнению с 14,6 млрд куб. м в январе. Суточный объем поставок сжиженного природного газа достиг рекордного уровня в 16,2 млрд куб. футов в сутки во вторник, превысив предыдущий рекорд в 16,0 млрд куб. футов в сутки, установленный в понедельник.
∙ Синоптики ожидают, что до 22 февраля во многих штатах температура будет ниже обычной, что сохранит спрос на высоком уровне.
∙ Актуальные данные от EIA показали сокращение запасов на 196 млрд куб. футов на прошлой неделе, что значительно превышает снижение на 100 млрд куб. футов, зафиксированное в предыдущем периоде.
Фьючерсы на природный газ в США сохраняют восходящую динамику со среднесрочными целями в районе $4,7−4,9/MMBtu.
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