Нефть и газ. Текущие тренды и события

∙ В начале прошлой недели на рынке нефти были опасения потенциального сокращения предложения из России и Ирана. Однако довольно быстро появились противоположные по своей сути вести о том, что санкции все-таки не смогут противостоять потокам российской и иранской нефти на мировой рынок. Растут многочисленные свидетельства адаптации России, Ирана и Китая к новым ограничениям. Отчеты МЭА и EIA также опровергают ожидания рынка по существенному сокращению российского экспорта нефти.