Депутат Гаврилов рассказал, для кого актуален самозапрет на кредиты

Кроме того, механизм актуален для лиц, стремящихся контролировать свои финансовые обязательства и избегать спонтанных решений. «Это могут быть граждане с проблемной кредитной историей, те, кто проходит процедуру банкротства, или просто люди, склонные к импульсивным расходам. Установление самозапрета в данном случае становится инструментом самодисциплины, который позволяет исключить риск необдуманных займов», — считает парламентарий. По мнению Гаврилова, основной аудиторией самозапрета становятся именно молодые и финансово активные граждане, которые понимают риски цифровой среды. «Они привыкли к онлайн-операциям, но осознают, что мошенники совершенствуют методы хищения персональных данных», — указал он.