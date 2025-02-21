Депутат Гаврилов рассказал, для кого актуален самозапрет на кредиты

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, каким категориям граждан самозапрет на оформление кредита особенно актуален и почему он не является универсальным средством защиты от мошенников.
«Аудитория самозапрета на кредиты охватывает несколько категорий граждан, для которых актуальна защита от несанкционированного оформления займов. В первую очередь, это лица, опасающиеся мошенничества с персональными данными: пенсионеры, люди с низким уровнем цифровой грамотности, а также граждане, чьи данные уже были скомпрометированы в результате утечки или ранее совершенных мошеннических действий. Самозапрет позволяет этим людям минимизировать риск того, что их имя окажется использованным в кредитных схемах злоумышленников», — пояснил он.
Основной причиной введения самозапрета стало развитие онлайн-кредитования, указал депутат. «В условиях цифровой экономики набирают обороты онлайн-займы, так как это легальный и удобный инструмент. Вводить жесткие ограничения на цифровое кредитование нецелесообразно, поэтому был предложен компромиссный вариант, над разработкой и законодательным закреплением которого активно работал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Суть механизма — дать людям возможность самостоятельно решать, могут ли на их имя оформляться онлайн-кредиты», — отметил Гаврилов.
Кроме того, механизм актуален для лиц, стремящихся контролировать свои финансовые обязательства и избегать спонтанных решений. «Это могут быть граждане с проблемной кредитной историей, те, кто проходит процедуру банкротства, или просто люди, склонные к импульсивным расходам. Установление самозапрета в данном случае становится инструментом самодисциплины, который позволяет исключить риск необдуманных займов», — считает парламентарий. По мнению Гаврилова, основной аудиторией самозапрета становятся именно молодые и финансово активные граждане, которые понимают риски цифровой среды. «Они привыкли к онлайн-операциям, но осознают, что мошенники совершенствуют методы хищения персональных данных», — указал он.
При этом самозапрет не является абсолютной гарантией защиты от мошенников. «Хотя кредитные и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие запрета перед выдачей займа, злоумышленники продолжают искать способы обхода ограничений. Например, схемы, связанные с оформлением фиктивных договоров или получением займов через посредников не попадают под самозапрет. Также самозапрет не защищает от случаев, когда кредит оформляется на человека с его согласия, но под давлением третьих лиц — ведь под таким давлением самозапрет человек может снять», — подчеркнул Гаврилов.