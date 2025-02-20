Юрист объяснила, почему ФНС откажется от деклараций по НДФЛ

Россияне должны сами подавать декларации по форме 3-НДФЛ в большинстве случаев, в том числе — при продаже квартиры или ее сдачи в аренду. Ольга Леонова добавила, что подавать декларацию нужно и при получении в дар недвижимости или автомобиля, при получении дохода по вкладам в иностранных банках и других случаях.
На этой неделе пресс-служба ФНС сообщила РБК, что служба планирует к концу 2025 года внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физлиц.
Как уточняли в налоговом ведомстве, не нужно будет подавать декларацию на доходы от продажи недвижимости, от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от продажи транспортных средств.
Изменения также коснутся доходов в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний и при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.
По словам Ольги Леоновой, если изменения будут приняты, по многим видам доходам не будет необходимости подавать декларацию.
«Отмена деклараций по НДФЛ упростит жизнь налогоплательщикам, сэкономит их время, сократит количество ошибок по неправильному исчислению сумм налога», — подчеркнула юрист.
Кроме того, отметила она, переход на бездекларационный режим уплаты НДФЛ упростит работу контролирующим органам.
«Обычно при самостоятельной подаче декларации физические лица совершали ошибки в расчетах, потом налоговым органам приходилось проверять эти декларации на предмет правильного исчисления налога», — пояснила Ольга Леонова.
Отмена деклараций снизит нагрузку на налоговые органы, у них появится время для проверки более сложных кейсов, что в итоге может привести к увеличению собираемости налогов в бюджет, заключила юрист.
Впервые о том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, заявлял глава ФНС Даниил Егоров в 2021 году. В январе этого года план утвердил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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