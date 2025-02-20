Юрист объяснила, почему ФНС откажется от деклараций по НДФЛ

Россияне должны сами подавать декларации по форме 3-НДФЛ в большинстве случаев, в том числе — при продаже квартиры или ее сдачи в аренду. Ольга Леонова добавила, что подавать декларацию нужно и при получении в дар недвижимости или автомобиля, при получении дохода по вкладам в иностранных банках и других случаях.