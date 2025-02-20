Bloomberg узнал о росте цен на газ в США из-за похолодания

На рынке природного газа в США продолжается рост цен, которые достигли самого высокого уровня за последние три недели. Фьючерсы на газ в Нью-Йорке продемонстрировали увеличение на 7,6%, завершив торги во вторник выше отметки в 4 доллара за миллион британских тепловых единиц. Подобный уровень цен был зафиксирован впервые с 24 января. На данный момент рост продолжается уже седьмой день подряд, что является рекордным периодом за последние пять недель.