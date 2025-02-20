Bloomberg узнал о росте цен на газ в США из-за похолодания

На рынке природного газа в США продолжается рост цен, которые достигли самого высокого уровня за последние три недели. Фьючерсы на газ в Нью-Йорке продемонстрировали увеличение на 7,6%, завершив торги во вторник выше отметки в 4 доллара за миллион британских тепловых единиц. Подобный уровень цен был зафиксирован впервые с 24 января. На данный момент рост продолжается уже седьмой день подряд, что является рекордным периодом за последние пять недель.
Как пишет агентство Bloomberg, трейдеры на газовом рынке готовятся к возможной затяжной зиме, основываясь на прогнозах, предсказывающих снижение температуры в восточных и центральных регионах США в конце февраля и начале марта. Эти условия, по всей вероятности, спровоцируют дальнейший рост стоимости природного газа, поскольку он широко используется для обогрева жилых и коммерческих зданий в условиях холодной погоды.
Синоптики прогнозируют значительное похолодание в центральных и восточных частях страны в период с 28 февраля по 4 марта, что также усиливает ожидания повышения спроса на топливо.
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