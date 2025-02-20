Россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно

«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. Соответственно, будет возможность дополнительно заработать. Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — посоветовал экономист.
Он привел пример. Гражданин в 2023 году взял ипотеку под 13% на 25 лет на сумму в 5 млн рублей (ежемесячный платеж — 56,4 тыс. рублей, сумма переплат на процентах — 11,9 млн рублей). Учитывая особенности аннуитетных платежей (в структуре ежемесячных платежей свыше 90% в первые годы приходится на проценты по ипотеке, основной долг погашается незначительно. — «Газета.Ru»), долг у него на данный момент практически не погашен и составляет 4,96 млн рублей.
Если сейчас погасить долг на 555 тыс. рублей, общий срок ипотеки сократится до 16 лет 8 месяцев, а сумма переплат на процентах уменьшится на 5,1 млн рублей. При этом размещение этих денег на банковском вкладе под 25% на пять лет позволит накопить 1,25 млн рублей. При последующем внесении досрочного платежа по ипотеке в 1,25 млн рублей получится экономия на переплатах в 5,5 млн рублей, а срок ипотеки сократится до 15 лет и 1 месяца, причем в последний месяц нужно будет внести неполный платеж — только 30 тыс. рублей.
На платежах по страхованию, рассчитанных от суммы досрочного погашения в 555 тыс. рублей, за пять лет можно было бы сэкономить порядка 6−9 тыс. рублей — это не оказывает серьезного влияния на суммарный размер получаемой выгоды. В данном примере, по словам Балынина, выгода от размещения средств на вкладе вместо досрочного погашение ипотеки составит 400 тыс. рублей.
Средняя ставка по ипотеке в российских банках сейчас достигает 29% годовых.