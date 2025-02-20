Россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку досрочно

Если сейчас погасить долг на 555 тыс. рублей, общий срок ипотеки сократится до 16 лет 8 месяцев, а сумма переплат на процентах уменьшится на 5,1 млн рублей. При этом размещение этих денег на банковском вкладе под 25% на пять лет позволит накопить 1,25 млн рублей. При последующем внесении досрочного платежа по ипотеке в 1,25 млн рублей получится экономия на переплатах в 5,5 млн рублей, а срок ипотеки сократится до 15 лет и 1 месяца, причем в последний месяц нужно будет внести неполный платеж — только 30 тыс. рублей.