Россиянам объяснили, когда досрочное погашение ипотеки может оказаться невыгодным

Россиянам невыгодно досрочно гасить ипотеку, если ставки по кредиту как минимум на 1−3 процентных пункта ниже ставок по банковским вкладам. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
Экономист отметил, что при размещении средств на вкладе вместо досрочного погашения ипотеки потенциальная выгода может достичь 400 тыс. рублей.
«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. Соответственно, будет возможность дополнительно заработать. Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин.
В качестве примера он рассказал о ситуации. В 2023 году гражданин оформил ипотеку на 25 лет под ставку 13% годовых и взял сумму 5 млн рублей. Ежемесячный платеж составляет 56,4 тыс. рублей, а переплата по процентам за весь срок составит 11,9 млн рублей. На данный момент, с учетом особенностей аннуитетных платежей, основной долг практически не погашен и составляет порядка 4,96 млн рублей.
При досрочном погашении долга в размере 555 тыс. рублей срок кредита сократится до 16 лет и 8 месяцев, а переплата по процентам уменьшится на 5,1 млн рублей. Однако, если эти 555 тыс. рублей положить на вклад под 25% годовых сроком на пять лет, получится накопить 1,25 млн рублей. Затем внесение этих средств в качестве досрочного погашения ипотеки позволит сократить переплаты уже на 5,5 млн рублей, а срок кредита сократится до 15 лет и 1 месяца, причем в последний месяц платёж составит лишь 30 тыс. рублей.
Экономист также отметил, что экономия на платежах по страхованию, рассчитанных от суммы досрочного погашения, за пять лет составила бы всего 6−9 тыс. рублей, что не оказывает значительного влияния на итоговую выгоду.
В представленном расчете, по словам Балынина, размещение средств на вкладе вместо преждевременного погашения ипотеки принесет примерно 400 тыс. рублей дополнительной выгоды.
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