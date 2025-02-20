Россиянам объяснили, когда досрочное погашение ипотеки может оказаться невыгодным

«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. Соответственно, будет возможность дополнительно заработать. Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин.