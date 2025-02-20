ОКБ: полная стоимость кредита в POS-кредитовании в январе составила 26,02%

Также, по данным ОКБ, за январь банки выдали россиянам 222,03 тыс. товарных кредитов на 13,84 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 60%, объем — на 63%. В январе 2024 года было выдано 548,43 тыс. кредитов на 37,3 млрд рублей. Средний чек товарного кредита уменьшился за год с 68 тыс. рублей в январе 2024 года до 62 тыс. рублей в январе 2025 года (-8%). Средний срок POS-кредитования сократился с 20 месяцев в январе 2024 года до 14 месяцев в январе 2025 года.