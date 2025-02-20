ОКБ: полная стоимость кредита в POS-кредитовании в январе составила 26,02%

«Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в январе составила 26,02%. В декабре этот показатель был равен 24,93%. На начало февраля 2025 года полная стоимость товарных кредитов поднялась до 24,61%», — говорится в материале ОКБ.
Также, по данным ОКБ, за январь банки выдали россиянам 222,03 тыс. товарных кредитов на 13,84 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 60%, объем — на 63%. В январе 2024 года было выдано 548,43 тыс. кредитов на 37,3 млрд рублей. Средний чек товарного кредита уменьшился за год с 68 тыс. рублей в январе 2024 года до 62 тыс. рублей в январе 2025 года (-8%). Средний срок POS-кредитования сократился с 20 месяцев в январе 2024 года до 14 месяцев в январе 2025 года.
По сравнению с результатами декабря снижение количества выдач товарных кредитов в январе составило 11%, объема — 13%. В декабре было выдано 249,33 тыс. кредитов на 15,86 млрд рублей. Средний чек за месяц стал меньше на 2%. В декабре он был равен 64 тыс. рублей. Средний срок кредитования увеличился на 1 месяц. В декабре он был равен 13 месяцев.
«Во второй половине 2024 года ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования, направленного на охлаждение розничного кредитования и обеспечение финансовой стабильности, объемы выдач во всех сегментах кредитов вынужденно пошли вниз. Высокая ключевая ставка и, как следствие, очень высокие процентные ставки по кредитам охлаждают желание потребителей взять взаймы», — отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
Также, по его словам, кредиторы вынуждены сокращать как количество выдаваемых кредитов, так и их размеры, что существенно сказывается на общем объеме вновь выдаваемых заемных средств. «В итоге мы видим снижение портфеля кредитов, которое неизбежно продолжается в I квартале 2025 года», — добавил он.
Региональные данные
В январе по сравнению с результатами декабря темпы POS-кредитования в регионах пошли на спад. Исключение составил Крым, где количество выданных товарных кредитов за месяц выросло на 9%, объем — на 21%. В Крыму было выдано 576 кредитов на 26,5 млн рублей, следует из данных ОКБ.
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в январе вошли Москва — 16,09 тыс. кредитов на 1,26 млрд рублей, Московская область — 12,52 тыс. кредитов на 900,8 млн рублей, Санкт-Петербург — 8,75 тыс. кредитов на 591,24 млн рублей, Краснодарский край — 9,06 тыс. кредитов на 561,93 млн рублей и Свердловская область — 6,65 тыс. кредитов на 405,21 млн рублей.
Самые крупные товарные кредиты оформляли в январе жители Чеченской Республики — в среднем 94 тыс. рублей. В Москве средний чек POS-кредитов был равен 78 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе — 68 тыс. рублей.