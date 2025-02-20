Нефть и газ. Рынок потерял чувствительность к Трампу

Сегодня в фокусе внимания рынка — официальные данные EIA по коммерческим запасам в США.
Новостной фон.
∙ По данным API, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,3 млн баррелей — четвертая неделя роста подряд. Официальные данные EIA будут опубликованы вечером. Цифры двух ведомств могут разниться.
∙ Потоки нефти из российского порта Козьмина остаются стабильными несмотря на последние санкции США — появилось много новых неподсанкционных танкеров, обслуживающих поставки российской нефти марки ВСТО.
∙ Нефтяной рынок становится все менее чувствительным к высказываниям Дональда Трампа. Показатель подразумеваемой волатильности для фьючерсов на Brent на этой неделе упал до самого низкого уровня с июля.
∙ Экспорт российских нефтепродуктов в этом месяце снизился из-за падения спроса на дизельное топливо.
∙ Казахстан стремится к переговорам с Украиной после того, как атака ее беспилотников по территории России привела к сокращению поставок казахстанской нефти на мировой рынок.
∙ Дональд Трамп стремится ускорить некоторые инфраструктурные проекты, связанные с добычей золота и нефти. Речь идет в частности о туннеле для нефтепровода Enbridge в Мичигане, терминале по экспорту СПГ Venture Global, газовой электростанции Venture Global в Техасе и золотом руднике Perpetua Resources Corp в Айдахо.
∙ Турция заявила, что не получила от Ирака никаких сообщений о возобновлении поставок нефти по экспортному трубопроводу из полуавтономного региона Курдистан.
∙ Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, который будет принят в понедельник. Новые ограничения коснутся банковского сектора, алюминия и энергоресурсов. В части нефти и газа под санкции попадет еще 73 судна, большая часть из которых — нефтяные танкеры. Общее число судов, попавших под санкции ЕС, составит 152. Также предполагается введение запрета на сделки с российскими портами и аэропортами, которые используются для обхода ценового потолка. Запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов. Будут введены новые критерии для будущих санкционных списков, которые будут включать владельцев и операторов «теневого флота», капитанов судов.
∙ Китайские НПЗ увеличили закупки бразильской и западноафриканской нефти из-за санкций, тарифов и роста цен на ближневосточные сорта.
Природный газ вчера пробил сопротивление на $4 за MMBtu и смог дорасти до предыдущих пиков. Глобально актив движется в восходящем канале с верхней границей в районе $4,7. Судя по RSI часовых графиков, газ выглядит перегретым, однако с шортами в нем нужно быть особенно аккуратными. Актив имеет в целом восходящую тенденцию, а это значит, что при сильной ростовой волне индикаторы типа RSI могут сбоить.
Потенциальные поддержки — район $4,20. Далее — $4,00. Ближайшее сопротивление — $4,3. Далее — $4,47.
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