Нефть и газ. Рынок потерял чувствительность к Трампу

∙ Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, который будет принят в понедельник. Новые ограничения коснутся банковского сектора, алюминия и энергоресурсов. В части нефти и газа под санкции попадет еще 73 судна, большая часть из которых — нефтяные танкеры. Общее число судов, попавших под санкции ЕС, составит 152. Также предполагается введение запрета на сделки с российскими портами и аэропортами, которые используются для обхода ценового потолка. Запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов. Будут введены новые критерии для будущих санкционных списков, которые будут включать владельцев и операторов «теневого флота», капитанов судов.