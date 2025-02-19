Эксперты: четверть сделок с новостройками в России проходит с рассрочкой

Доля растет
До 2025 года на рынке новостроек в России с рассрочками проходили редкие сделки — доля такой схемы не превышала 3% от всех ДДУ, отметил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Наиболее заметной эта схема, по его словам, была в премиальных сегментах жилья.
«На сегодняшний день точной статистики в целом по рынку по рассрочкам не существует. Ее масштабы до конца неясны, что подтверждают оценки участников рынка, которые озвучивают самые разные цифры — от 20 до 60%. Мы же считаем наиболее вероятным диапазон 35−40% на рынке новостроек московского и петербургского регионов», — привел данные эксперт.
По оценкам же сооснователя и совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, на рынке Москвы на долю рассрочек в 2025 году приходится до 50% сделок, в то время как год назад этот показатель составлял 40%. По Московской области показатели чуть ниже: до 30% в 2025 году против 10% в 2024-м. В целом по России на рассрочку приходится около 25% сделок в жилой недвижимости.
Подобные инструменты достаточно широко распространены в основном в проектах комфорт-класса — 20−25% от всех сделок на московском рынке, констатировала директор департамента ипотеки и первичного рынка компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.
«В бизнес-классе же ситуация более индивидуальная: у одних застройщиков доля рассрочек доходит в среднем до 60%, у других разнится даже между разными жилыми комплексами и находится в диапазоне 35−40%, третьи очень осторожно подходят к такому инструменту продаж и ограничивают ее в своем портфеле 30% от общего объема», — рассказала она.
Лидеры по рассрочкам
Косвенно распространенность рассрочек в работе того или иного девелопера можно оценить, исходя из доли сделок, заключаемых компанией без использования ипотеки, говорят эксперты.
По этим данным в «НДВ Супермаркет недвижимости» составили рейтинг десяти компаний на московском рынке новостроек комфорт- и бизнес-класса с вероятной наибольшей долей рассрочки в сделках.
«Если взять застройщиков, которые входят в топ-10 продаж в своем классе квартир, то в комфорт-классе больше всего доля сделок без использования ипотеки отмечена в таких компаниях, как “Родина” (89,5%), “Самолет” (73,5%), “Страна Девелопмент” (71,7%). В бизнес-классе это “Эталон” (96,9%), “Донстрой” (82,8%), ФСК (76,8%)», — отметила исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.
Популярные предложения
Вариантов рассрочек сейчас на рынке очень много, но суть их всех сводится к одному: вносится определенная денежная сумма и заключается договор, в рамках которого уже обговаривается, каким образом следует выплатить оставшуюся часть денег, отметила Сорока.
Но наиболее популярны, по ее словам, два варианта. Первый — внесение стартового платежа в среднем на уровне 20% от стоимости объекта недвижимости, затем промежуточный транш через полгода или год и остаток суммы, как правило, за два-три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Второй предусматривает ежемесячные или ежеквартальные платежи, но также со стартовым платежом и полным расчетом за два-три месяца до сдачи дома.
Помимо этого, на московском рынке набирает популярность другой вариант. «Когда после ввода дома в эксплуатацию договор старой рассрочки расторгается и подписывается уже договор аренды с последующим выкупом. Как правило, в этом случае прежние ежемесячные платежи увеличиваются всего на 10−20 тысяч рублей. Такие рассрочки порой по срокам доходят до трех лет после выдачи ключей. Причем есть рассрочки со стартовой суммой от 5% стоимости квартиры», — добавила Сорока.
Кроме того, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов выделяет так называемую схему «купи сейчас — плати потом».
«Заплатить, разумеется, придется сразу же, но лишь сравнительно небольшой первый взнос», — рассказал он, добавив, что это подходит для тех, кто рассчитывает на получение значительной суммы в ближайшей перспективе, например, от продажи старой квартиры.
Целевая аудитория
Рассрочка сейчас очень привлекательна в первую очередь для тех покупателей, у кого есть полная сумма на оплату квартиры, рассказал директор направления «Новостройки» агентства «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.
«Такие клиенты с помощью рассрочки и высоких ставок по депозитам могут выбрать новое жилье, к примеру, большей площади или в более престижном районе. То есть имея полную стоимость, клиент оплачивает от 5% до 20% покупки, а остальное кладет на депозит, таким образом он увеличивает свой бюджет», — объяснил он.
Вторая категория — это те, кто продает свою недвижимость, добавил Кочетков. Имея альтернативу в новостройке с рассрочкой/отсрочкой платежа, они могут до ввода дома в эксплуатацию жить в своей старой квартире и без спешки продавать ее не ниже рыночной цены.