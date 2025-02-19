Эксперты: четверть сделок с новостройками в России проходит с рассрочкой

По оценкам же сооснователя и совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, на рынке Москвы на долю рассрочек в 2025 году приходится до 50% сделок, в то время как год назад этот показатель составлял 40%. По Московской области показатели чуть ниже: до 30% в 2025 году против 10% в 2024-м. В целом по России на рассрочку приходится около 25% сделок в жилой недвижимости.