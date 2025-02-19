Эксперт объяснил, как долго продлится «рынок покупателя» в сегменте жилья

На заседании совета директоров ЦБ РФ 14 февраля 2025 года ожидаемо была сохранена ставка на уровне 21%. При этом октябрьский среднесрочный прогноз по инфляции и ключевой ставке банком был ухудшен. Наиболее ощутимые изменения касаются ожиданий на 2025 год. Так инфляция в 2025 году ожидается на уровне 7−8% против 4,5−5% в предыдущем прогнозе. Также выше оказались ожидания по средней за год ключевой ставке — 19−22% против 17−20% в предыдущим прогнозе. При этом нужно отметить, что инфляция по итогам года оказалась выше прогнозируемой в октябре и составила 9,52% (декабрь к декабрю). Также наблюдается дальнейший рост темпов инфляции на основе недельных данных Росстата (находится в диапазоне 10−12%). Так почему же ЦБ РФ принял решение не поднимать ставку выше?