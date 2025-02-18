В Госдуме раскритиковали идею об индексации порогов для НДФЛ

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об индексации порогов для прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на рассмотрение в Госдуму не поступало.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что такая инициатива, в случае ее принятия, могла бы привести к прямому увеличению налоговой нагрузки на граждан.
«Я не знаком с предложением РСПП. Оно не поступало в Госдуму в виде законопроекта. РСПП не обладает правом законодательной инициативы. В целом предложение повлекло бы прямой рост налоговой нагрузки на граждан. И одно из главных обращений граждан и бизнеса к законодателям — не менять “правила игры”. Мне кажется, текущие правила находят консенсус в обществе. И цели, которые обозначает РСПП, не могут быть достигнуты теми методами, которые они предлагают», — отметил Фаррахов.
Парламентарий почеркнул, что не видит логики в данном предложении и уточнил, что индексация порогов, по его мнению, не может стать ни проинфляционным, ни дезинфляционным фактором.
17 февраля РСПП выступил с инициативой ежегодной индексации порогов для прогрессивной шкалы НДФЛ, чтобы учитывать инфляцию в России. Начиная с 2025 года, в стране действует новая шкала НДФЛ: 13% — для доходов до 2,4 млн рублей, 15% — до 5 млн рублей, 18% — до 20 млн рублей, 20% — до 50 млн рублей, и 22% — для доходов сверх 50 млн рублей. Суть предложения РСПП заключается в том, чтобы пороговые суммы увеличивались вслед за инфляцией, что, по мнению союза, сделало бы налоговую систему более справедливой.
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