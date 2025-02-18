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В Госдуме раскритиковали идею об индексации порогов для НДФЛ

При индексации порогов для НДФЛ возрастет уровень нагрузки на россиян, заявил «Газете.Ru» депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об индексации порогов для прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на рассмотрение в Госдуму не поступало.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что такая инициатива, в случае ее принятия, могла бы привести к прямому увеличению налоговой нагрузки на граждан.

«Я не знаком с предложением РСПП. Оно не поступало в Госдуму в виде законопроекта. РСПП не обладает правом законодательной инициативы. В целом предложение повлекло бы прямой рост налоговой нагрузки на граждан. И одно из главных обращений граждан и бизнеса к законодателям — не менять “правила игры”. Мне кажется, текущие правила находят консенсус в обществе. И цели, которые обозначает РСПП, не могут быть достигнуты теми методами, которые они предлагают», — отметил Фаррахов.

Парламентарий почеркнул, что не видит логики в данном предложении и уточнил, что индексация порогов, по его мнению, не может стать ни проинфляционным, ни дезинфляционным фактором.

17 февраля РСПП выступил с инициативой ежегодной индексации порогов для прогрессивной шкалы НДФЛ, чтобы учитывать инфляцию в России. Начиная с 2025 года, в стране действует новая шкала НДФЛ: 13% — для доходов до 2,4 млн рублей, 15% — до 5 млн рублей, 18% — до 20 млн рублей, 20% — до 50 млн рублей, и 22% — для доходов сверх 50 млн рублей. Суть предложения РСПП заключается в том, чтобы пороговые суммы увеличивались вслед за инфляцией, что, по мнению союза, сделало бы налоговую систему более справедливой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».