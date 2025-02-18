В Госдуме раскритиковали идею об индексации порогов для НДФЛ

«Я не знаком с предложением РСПП. Оно не поступало в Госдуму в виде законопроекта. РСПП не обладает правом законодательной инициативы. В целом предложение повлекло бы прямой рост налоговой нагрузки на граждан. И одно из главных обращений граждан и бизнеса к законодателям — не менять “правила игры”. Мне кажется, текущие правила находят консенсус в обществе. И цели, которые обозначает РСПП, не могут быть достигнуты теми методами, которые они предлагают», — отметил Фаррахов.