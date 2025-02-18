Трамп обещал вводить ограничения в ответ на торговые барьеры других стран

«Что касается торговли, в целях справедливости я решил вводить взаимные пошлины, то есть если какая-то страна взимает плату с США, то мы взимаем с них. Для достижения целей этой политики Соединенных Штатов мы будем считать тарифными ограничениями введение странами налога на добавленную стоимость, который является еще более карательной мерой, чем пошлины», — написал глава Белого дома в соцсети X.