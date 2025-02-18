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Трамп обещал вводить ограничения в ответ на торговые барьеры других стран

США будут вводить ответные меры против государств, которые вводят пошлины на американскую продукцию и используют нетарифные методы торгового регулирования, заявил американский президент Дональд Трамп.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Что касается торговли, в целях справедливости я решил вводить взаимные пошлины, то есть если какая-то страна взимает плату с США, то мы взимаем с них. Для достижения целей этой политики Соединенных Штатов мы будем считать тарифными ограничениями введение странами налога на добавленную стоимость, который является еще более карательной мерой, чем пошлины», — написал глава Белого дома в соцсети X.

Как пояснил Трамп, Вашингтон предусмотрит меры против стран, которые предоставляют субсидии своим производителям в целях получения экономического преимущества над США. Кроме того, он примет аналогичные меры отношении нетарифных ограничений и торговых барьеров.

США против того, чтобы американские товары поставлялись через территорию другой страны в обход существующих торговых ограничений, добавил президент.

По его словам, это «наносит Америке несправедливый ущерб».

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.