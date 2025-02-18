Один на всех: взять льготный кредит сможет лишь каждая 10-я компания

Лишь каждое 10-е предприятие малого и среднего бизнеса сможет получить льготный кредит, выяснили «Известия». В марте программу поддержки наконец перезапустят, но критерии для допуска к ней сузят: раньше пониженную ставку могла получить практически любая компания, а теперь — только работающая в пяти сферах, выбранных властями. В них входят обрабатывающее производство, логистика, туризм, наука и IT. Это нужно, чтобы поддержать самые приоритетные отрасли и построить «экономику предложения». Но как оставшимся 90% малых компаний выжить в условиях высокой ключевой — в материале «Известий».
Обновленная программа льготного кредитования МСП в 2025—2030 годах
Власти перезапускают программу льготного кредитования бизнеса в новом шестилетнем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Ожидается, что она заработает до 5 марта. Сейчас Минэк отбирает кредитные организации, которые будут реализовывать эту меру. Программа заработает, как только утвердят перечень банков, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.
До этого шесть лет в России действовала широкая льготная программа («1764»), по которой МСП из практически любой сферы могли получить ссуду по ставке «ключевая минус 8,75% для малых и 7,75% для средних предприятий». Однако лимиты по ней исчерпались еще летом 2024-го. В новом цикле нацпроектов власти обещали кредитную поддержку бизнеса перезапустить.
Однако измененный механизм (программа «1764 + ПСК», где ПСК — не полная стоимость кредита, а программа стимулирования кредитования) распространится лишь на несколько отраслей, среди которых обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, а также в области информационных технологий и научно-технической сфере, сообщили в Минэке. По обновленной программе компании смогут получить кредит по ставке ЦБ минус 3,5%. То есть сегодня она составила бы 17,5% при средних ставках для МСП без льгот более 30% (по данным на декабрь 2024-го).
В пяти перечисленных отраслях зарегистрировано 743 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, тогда как всего в России работает порядка 6,6 млн таких компаний, подсчитали по запросу «Известий» в «Корпорации МСП». То есть теперь программа поддержки охватит лишь 11% от всего сектора.
При этом сократится не только охват субъектов МСП, но и сам объем поддержки — до 100 млрд рублей ежегодно, говорила в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Для сравнения, благодаря льготной кредитной программе «1764» за шесть лет нацпроекта по поддержке МСП (2019−2024) было предоставлено кредитов почти на 4,7 трлн рублей.
По данным Минэка, ранее льготные кредиты МСП выдавали 48 финансовых организаций. В Новикомбанке, «Дом.РФ», ПСБ, ВТБ и «Совкомбанке» сказали, что планируют участвовать в отборе. В кредитных организациях отметили, что эта программа очень востребована.
Почему льготное кредитование ограничили
Власти постепенно сворачивают льготное кредитование малого бизнеса — это тревожит «Опору России», заявил «Известиям» президент объединения Александр Калинин. Значительное уменьшение денежной суммы с 2025-го до 100 млрд рублей ежегодно связано с тем, что раньше чаще всего ссудами пользовались предприниматели из сферы торговли и строительства, заявил директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
По его словам, поддержка сферы услуг важна — в ней чаще всего заинтересованы начинающие бизнесмены. Однако сейчас у государства другие приоритеты — экономике необходимо комплексное развитие промышленного предпринимательства, обрабатывающего производства, предприятий, создающих высокую добавленную стоимостью, уверен Дмитрий Завьялов.
— Президент Владимир Путин поставил цель до 2030 года — обеспечить реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Для ее достижения фокус будет сделан на нескольких стратегических задачах, — напомнил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
В их числе — обеспечить рост вклада МСП в экономику предложения за счет поддержки самых важных отраслей, подчеркнул он.
— Все программы поддержки приоритизируют на важнейшие направления так называемой «экономики предложения». Сейчас важно создавать новые товары и услуги, новые рынки, чтобы обеспечить рост предложения темпами выше роста спроса. Это позволит быстрее провести импортозамещение и снизить цены, — акцентировал директор центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов.
Проблемы бизнеса из-за высокой ключевой
При этом сворачивание льготного кредитования влечет большие проблемы для бизнеса. Особые сложности сейчас создает высокая ключевая. 14 февраля Центробанк сохранил ее второй раз подряд на уровне 21%, следующее заседание запланировано на 21 марта.
Объясняя решение оставить ставку прежней, глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что охлаждение кредитования охватывает уже все сегменты рынка. Как писали ранее «Известия», объем кредитов юридическим лицам-резидентам и ИП в рублях упал в ноябре 2024-го в 1,5 раза — до 5,8 трлн рублей. Это самое большое сокращение за всё время ведения статистики с 2019 года — организации не могут позволить себе брать деньги на инвестиции и развитие.
Так, малые компании, которые должны помогать экономике преодолевать санкции и заниматься замещением импорта, не могут реализовывать свою задачу. В итоге, пытаясь обуздать инфляцию, власти ограничивают возможности по наращиванию оборотов бизнеса.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, единственная возможность сейчас для поддержания финансирования бизнеса — стимулирование выхода компаний на рынок ценных бумаг. Например, за счет частных размещений акций по закрытой подписке — так можно привлечь больше средств при меньших затратах.