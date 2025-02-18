Один на всех: взять льготный кредит сможет лишь каждая 10-я компания

Однако измененный механизм (программа «1764 + ПСК», где ПСК — не полная стоимость кредита, а программа стимулирования кредитования) распространится лишь на несколько отраслей, среди которых обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, а также в области информационных технологий и научно-технической сфере, сообщили в Минэке. По обновленной программе компании смогут получить кредит по ставке ЦБ минус 3,5%. То есть сегодня она составила бы 17,5% при средних ставках для МСП без льгот более 30% (по данным на декабрь 2024-го).