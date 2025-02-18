S&P: Россия стабильно импортирует нефть независимым НПЗ Китая

Как сообщает S&P Global, ссылаясь на данные Platts от 17 февраля, поставки российской сырой нефти на независимые НПЗ Китая в январе 2025 года остались стабильными на уровне 2,370 млн тонн (560 390 баррелей в сутки), что сопоставимо с декабрьскими показателями. Это произошло, несмотря на расширение санкций США и Великобритании против нефтяной отрасли России и запрет Shandong Port Group на заход судов, подпавших под санкции. Однако уже в феврале объемы поставок, вероятно, снизятся, так как резкий рост стоимости перевозок и усиленные санкционные меры могут отпугнуть покупателей.
10 января США и Великобритания включили в санкционный список более 183 судов, перевозящих российскую нефть, что особенно усложнило логистику для портов Шаньдуна, обслуживающих независимые НПЗ с мощностями от 40 000 до 214 000 баррелей в сутки. Тем не менее, непосредственное влияние этих мер на российский экспорт оказалось ограниченным: шесть судов, попавших под санкции, все же выгрузили 575 000 тонн сырой нефти в январе, причем пять из них имели исключения, так как были загружены до введения ограничений. Только одно судно, перевозя российскую нефть марки Сокол, направилось в порт Яншань в Шанхае, так как порты Шаньдуна отказались от его приема.
Среди российских сортов нефти больше всего трудностей с логистикой испытывают Сокол и Сахалин Бленд, поскольку их перевозкой занимаются ледоколы, значительная часть которых оказалась в санкционных списках. По данным Platts, поставки наиболее востребованного сорта ВСТО в январе выросли на 21,4%, достигнув 1,7 млн тонн, однако из-за санкций в феврале ожидается их сокращение. При этом маржа на нефть ВСТО остается привлекательной: на 18 февраля ее стоимость предлагалась с разницей 2,50−2,70 доллара за баррель ниже фьючерсов Brent, что выше декабрьского дисконта в 1,50−2 доллара.
Эксперты отмечают, что независимые нефтеперерабатывающие заводы опасаются покупать подсанкционную нефть из-за увеличения логистических рисков, хотя их привлекает объем дисконтов, достигающих 3 долларов за баррель. Аналитик из Пекина предполагает, что сейчас есть перспективы ослабления логистических заторов, так как санкционные барьеры удается обойти. Это может стимулировать китайские порты к увеличению объемов теневых поставок и поможет стабилизировать российский экспорт.
На фоне происходящего наблюдается снижение ставок фрахта после краткосрочного обострения. По информации Platts, ставки на перевозку танкерами класса Aframax повысились с 16,25 до 70 долларов за тонну в январе, но в период с 12 по 17 февраля стабилизировались на уровне 45 долларов за тонну. Это снижение оказало поддержку покупателям, задействованным на одном из самых интенсивных маршрутов доставки нефти в Азию.
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