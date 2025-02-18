S&P: Россия стабильно импортирует нефть независимым НПЗ Китая

10 января США и Великобритания включили в санкционный список более 183 судов, перевозящих российскую нефть, что особенно усложнило логистику для портов Шаньдуна, обслуживающих независимые НПЗ с мощностями от 40 000 до 214 000 баррелей в сутки. Тем не менее, непосредственное влияние этих мер на российский экспорт оказалось ограниченным: шесть судов, попавших под санкции, все же выгрузили 575 000 тонн сырой нефти в январе, причем пять из них имели исключения, так как были загружены до введения ограничений. Только одно судно, перевозя российскую нефть марки Сокол, направилось в порт Яншань в Шанхае, так как порты Шаньдуна отказались от его приема.