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Нефть и газ. Осторожность ОПЕК+ и поставки из Казахстана

Нефть марки Brent (фьючерс BRNJ2025 ICE Europe) балансирует в районе $75 за баррель. Ближайшее сопротивление пролегает на уровне $75,9, далее — $77,2. Поддержку определить сложнее — есть горизонтальный блок на $74,2. Ниже — тренд на $73,2, прогнозируте Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Приходят сообщения о слабости сортов нефти, которые формируют цену фьючерcов на WTI и Brent. Поддержку оказывают сообщения об очередной возможной отсрочке возобновления добычи ОПЕК+.

Новостной фон

∙ ОПЕК+ может рассмотреть возможность отсрочки запланированного на апрель увеличения поставок.

∙ Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил, что экспорт нефти из полуавтономного региона Иракский Курдистан может возобновиться в течение недели. Речь идет о 300 тыс. б/с.

∙ Атака беспилотника по насосной станции на нефтепроводе в России в итоге привела к сокращению поставок нефти из Казахстана. Речь идет о Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — основном экспортном маршруте из Казахстана, через который поставляется порядка 1% мировой нефти. Существенные доли в КТК принадлежат американским компаниям Chevron и Exxon Mobil.

∙ Легкие сорта нефти, которые формируют цену фьючерсов Brent и WTI, переживают сокращение спроса на фоне перехода американских и европейских НПЗ к сезону технического обслуживания. Однако рынок средне- и высокосернистой нефти находится в дефицитном состоянии. Данные сорта торгуются с необычной премией к Brent.

∙ Ближайшие фьючерсы на WTI перешли в медвежью структуру контанго, что сигнализирует об избыточности предложения. Более дальние контракты остаются в бычьей структуре бэквордации.

Фьючерсы на природный газ продолжают коррекционный откат. Котировки почти выпали из краткосрочного восходящего канала.

Ближайшая поддержка — $3,527−3,537, сопротивление — $3,717−3,745.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».