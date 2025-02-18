Нефть и газ. Осторожность ОПЕК+ и поставки из Казахстана

∙ Атака беспилотника по насосной станции на нефтепроводе в России в итоге привела к сокращению поставок нефти из Казахстана. Речь идет о Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — основном экспортном маршруте из Казахстана, через который поставляется порядка 1% мировой нефти. Существенные доли в КТК принадлежат американским компаниям Chevron и Exxon Mobil.