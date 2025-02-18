Нефть и газ. Осторожность ОПЕК+ и поставки из Казахстана

Приходят сообщения о слабости сортов нефти, которые формируют цену фьючерcов на WTI и Brent. Поддержку оказывают сообщения об очередной возможной отсрочке возобновления добычи ОПЕК+.
Новостной фон
∙ ОПЕК+ может рассмотреть возможность отсрочки запланированного на апрель увеличения поставок.
∙ Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил, что экспорт нефти из полуавтономного региона Иракский Курдистан может возобновиться в течение недели. Речь идет о 300 тыс. б/с.
∙ Атака беспилотника по насосной станции на нефтепроводе в России в итоге привела к сокращению поставок нефти из Казахстана. Речь идет о Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — основном экспортном маршруте из Казахстана, через который поставляется порядка 1% мировой нефти. Существенные доли в КТК принадлежат американским компаниям Chevron и Exxon Mobil.
∙ Легкие сорта нефти, которые формируют цену фьючерсов Brent и WTI, переживают сокращение спроса на фоне перехода американских и европейских НПЗ к сезону технического обслуживания. Однако рынок средне- и высокосернистой нефти находится в дефицитном состоянии. Данные сорта торгуются с необычной премией к Brent.
∙ Ближайшие фьючерсы на WTI перешли в медвежью структуру контанго, что сигнализирует об избыточности предложения. Более дальние контракты остаются в бычьей структуре бэквордации.
Фьючерсы на природный газ продолжают коррекционный откат. Котировки почти выпали из краткосрочного восходящего канала.
Ближайшая поддержка — $3,527−3,537, сопротивление — $3,717−3,745.
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